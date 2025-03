Großbritannien führt elektronische Einreisegenehmigung ein

Eine elektronische Einreisegenehmigung ist ab 2. April 2025 Voraussetzung für die Einreise in das Vereinigte Königreich. Der Reisepass alleine recht dann nicht mehr aus, um in das Land zu dürfen. Beantragt werden kann die ETA bereits ab heute, 5. März 2025. Vorerst soll diese umgerechnet ca. 12 EUR kosten. In den kommenden Monaten soll der Preis dann auf umgerechnet 19 EUR erhöht werden.

Im Kern ist die ETA eine digitale Sicherheitsüberprüfung derer, die ohne Visum nach Großbritannien kommen. Im Rahmen der Prüfung werden demnach unter anderem mögliche Vorstrafen abgefragt. Die britische Regierung verspeche sich davon, dass "bessere Sicherheitskontrollen stattfinden, um einen Missbrauch unseres Einwanderungssystems zu verhindern".

Beantragung der ETA

Für die Beantragung empfehle das britische Innenministerium die eigene App. Neben der Beantwortung der Sicherheitsfragen und Angaben zu Adresse und Arbeitsplatz muss ein Foto des Reisepasses und für alle im Alter von über neun Jahren ein Foto des Gesichtes hochgeladen werden. Wer kein dafür geeignetes Handy hat, kann auch einen Computer und die entsprechende Internetseite benutzen.

Eine erfolgreich beantragte ETA berechtigt dann zu mehreren Reisen und Aufenthalten von bis zu sechs Monaten in einem Zeitraum von zwei Jahren. Der Reisepass muss in dieser Zeit gültig sein. Mehr Infos und Beantragung: www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta (APA / red)