TUI Care Foundation: Zwei neue Waldprojekte

Der „Forest February“ der TUI Care Foundation ist ein Monat voller Aktivitäten, die der Wiederaufforstung gewidmet sind. Zu den zahlreiche Projekten, um die Wälder für die lokalen Gemeinden und kommende Generationen zu schützen und nachhaltigen Tourismus zu stärken zählen auch die beiden neuen TUI Forest Dominican Republic und TUI Forest Mauritius.

Alexander Panczuk, Geschäftsführer der TUI Care Foundation, sagt dazu: „Die Bedeutung der Mangroven wird immer wieder unterschätzt. Dabei ist das Ökosystem für den Schutz der Küstengemeinden und der biologischen Vielfalt von grundlegender Bedeutung. Umso mehr freuen wir uns, dass wir Baumschulen - die auf Mangroven spezialisiert sind und von den Gemeinden geführt werden - unterstützen und Urlauberinnen und Urlauber in Wiederaufforstungsaktivitäten einbeziehen. So steigern wir das weltweite Bewusstsein und die Wertschätzung für Mangroven – und verbessern gleichzeitig die Einkommensmöglichkeiten für Menschen vor Ort.“

TUI Forest Dominican Republic

TUI Forest Dominican Republic konnte bereits über 100ha Mangrovenwälder wiederherstellen und 3,2 Mio. Bäume in der Umgebung von Sanchez pflanzen. Nun tritt das Projekt in eine neue Phase ein: In Zusammenarbeit mit dem Global Nature Fund (GNF) und dem Centro para la Conservación y Eco-Desarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno (CEBSE) werden weitere 100ha Mangrovenwald durch die Pflanzung von 400.000 Bäumen wiederhergestellt. Das Projekt bezieht auch die lokale Bevölkerung mit ein: So führt es mit Schulkindern Aufforstungsaktionen durch, bildet mehr als 20 NaturführerInnen aus und startet ein Mangroven-Adoptionsprogramm. Damit einher gehen mehr als 60 neue Arbeitsplätze. Zudem haben zahlreiche BesucherInnen die Möglichkeit, naturnahe Erlebnisse zu genießen und die Bedeutung des Ökosystems zu entdecken.

TUI Forest Mauritius

Auf Mauritius bedecken Mangroven nur 0,07% der Landfläche. Dabei spielen sie als Lebensraum zahlreicher Fischarten eine entscheidende Rolle für die Ernährungssicherheit und bieten FischerInnen eine wichtige Einkommensquelle. Auch das TUI Forest Mauritius soll daher das Bewusstsein für die Bedeutung der Mangroven fördern, Bildungsangebote unterbreiten und gleichzeitig 20.000 Mangrovenbäume pflanzen. In Zusammenarbeit mit der Association pour le Développement Durable (ADD) bauen die PartnerInnen dafür eine Baumschule auf, die von den Menschen vor Ort geführt wird. Zudem entwickelt TUI Forest Mauritius nachhaltige Tourismusangebote, darunter geführte Wanderungen durch die Natur, Vogelbeobachtungstouren und Workshops zur Tierfotografie. Damit einher gehen 26 neue Arbeitsplätze. (red)