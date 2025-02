Ponant: Buchungsstart für Südsee-Kreuzfahrten 2027

Seit September 2019 ist Paul Gauguin Cruises mit der Paul Gauguin bereits ein Teil der Ponant Gruppe, wodurch das Angebot an hochwertigen Expeditions- und Luxuskreuzfahrten im Südpazifik weiter ausgebaut wurde. Durch jahrzehntelange Partnerschaften mit den lokalen Gemeinschaften ermöglichen diese Reisen nicht nur atemberaubende Naturerlebnisse, sondern auch authentische kulturelle Begegnungen – für ein wahrhaft bereicherndes Reiseerlebnis.

In die Südsee eintauchen

Mit über 25 Jahren Erfahrung in Französisch-Polynesien ist Paul Gauguin Cruises der Spezialist für authentische Südsee-Erlebnisse. Für 2027 stehen neun verschiedene Routen mit insgesamt 34 Abfahrten zur Wahl - von siebentägigen Entdeckungstouren bis hin zu exklusiven 20-Nächte-Erlebnissen. Drei außergewöhnliche Reiserouten verbinden zudem Singapur, Australien, Fidschi und Bali, wobei längere Liegezeiten und Overnight-Aufenthalte tiefere Einblicke in die faszinierende Kultur und Natur der Region ermöglichen.

An Bord der Paul Gauguin erwartet die Gäste außerdem neben exklusivem Komfort und persönlichem Service ein breites Angebot an Wassersportaktivitäten direkt vom eigenen Marina-Deck aus - darunter Schnorcheln, Tauchen, Kajakfahren und Stand-up-Paddling.

„Mit unserer über 25-jährigen Erfahrung in Französisch-Polynesien haben wir eine einzigartige Verbindung zu diesen Inseln und ihren Gemeinschaften aufgebaut. Unsere Gäste erleben die Südsee nicht nur als Reiseziel, sondern als echtes, bedeutungsvolles Erlebnis. Unsere längeren Liegezeiten und Overnight-Aufenthalte ermöglichen es ihnen, die Kultur, die Landschaften, den Rhythmus der Inseln und den polynesischen Lebensstil in vollen Zügen zu genießen“, so Michel Quioc, Kapitän an Bord der Paul Gauguin.

Weitere Infos unter: www.ponant.com (red)