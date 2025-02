Flughafen Klagenfurt: Erste KI-gestützte Dating-Veranstaltung

Kärntens erste KI-gestützte Dating-Veranstaltung verspreche laut Initiatorin Martina Sottovia, die als Kärntens "Liebesengel" bekannt sei, nicht nur Dates, sondern echte Herzensverbindungen mithilfe von Technologie. Die Wahl des Veranstaltungsortes sei dabei kein Zufall. „Kein Ort steht besser für einen Neubeginn als ein Flughafen-Terminal voller Möglichkeiten", erklärt Sottovia.

Auch Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, ist begeistert von dem Projekt: „Ein Flughafen ist ein Ort der Begegnung, wo Menschen zusammengebracht werden. Wir freuen uns, dass diese ganz besondere Veranstaltung bei uns am Flughafen im UDO & ROY stattfinden wird und hoffen, dass dabei viele neue persönliche Verbindung geknüpft werden. “

Ablauf des Single-Events

Das Konzept der Veranstaltung ist zweistufig: Vor dem eigentlichen Event durchlaufen die TeilnehmerInnen so zuerst ein exklusives KI-Matching. Ein psychologisch fundierter Fragebogen soll Persönlichkeitsmerkmale und Kompatibilitätsfaktoren ermitteln. Dafür werde der innovativen "Y7 Matchmaking-Algorithmus" von Helmar Lipautz, KI-Architekt und Gründer von Y7 aus Klagenfurt, genutzt. Mit seinem "Matchmaker" bringe Lipautz erstmals die gleiche KI-Expertise, die sonst Unternehmensprozesse optimiert, gezielt für zwischenmenschliche Beziehungen ein. „In einer Zeit endloser Optionen brauchen wir nicht mehr, sondern bessere Auswahl. Unsere KI erhöht die Chancen, dass der Funke überspringt - den Rest übernimmt die Chemie."

Für 111 EUR p.P. bietet das Event ein komplettes Paket: Kulinarische Köstlichkeiten, erfrischende Getränke, stimmungsvolle Atmosphäre und durchdachte Gesprächsanlässe, die tiefere Verbindungen fördern sollen. Das Event richtet sich an Singles zwischen 25 und 45 Jahren und beginnt am 21. März um 18:30 Uhr am Flughafen Klagenfurt.

Eckdaten im Überblick:

Datum: Freitag, 21. März 2025

Freitag, 21. März 2025 Uhrzeit: ab 18:30 Uhr

ab 18:30 Uhr Location: UDO & ROY - Flughafen Klagenfurt

UDO & ROY - Flughafen Klagenfurt Preis: 111 EUR p.P

Anmeldung und weitere Infos unter: www.liebesfunken.at (red)