TUI Care Foundation erweitert Waldprojekte

Der „Forest February“ der TUI Care Foundation ist ein Monat voller Aktivitäten, die der Wiederaufforstung gewidmet sind. Es starten zahlreiche Projekte und Bildungsaktivitäten, um die Wälder für die lokalen Gemeinden und kommende Generationen zu schützen und nachhaltigen Tourismus zu stärken. Im Zuge dessen wurden auch die Waldprojekte auf Sansibar und Gran Canaria sowie in Kenia erweitert.

TUI Forest Zanzibar

In der Nähe des Weltkulturerbes Stone Town ist der Masingini Forest Nationalpark durch Abholzung und Bevölkerungswachstum bedroht. TUI Forest Zanzibar pflanzt 63.000 einheimische Bäume und schafft eine Pufferzone zwischen dem Nationalpark und den Siedlungsgebieten. Zudem spricht das Projekt insbesondere Jugendliche an, um das Bewusstsein für die Bedeutung des Waldes zu schärfen. In Zusammenarbeit mit der Kawa Foundation entwickelt TUI Forest Zanzibar auch naturnahe Tourismuserlebnisse sowie Wander- und Radwege, um der lokalen Bevölkerung zusätzliche Einkommensquellen zu eröffnen.

TUI Forest Kenya

In Kenia leidet das Wildschutzgebiet Taita Hills Wildlife Sanctuary unter anhaltenden Dürreperioden, die zu Bodenerosion und Vegetationsverlust führen. TUI Forest Kenya pflanzt in Zusammenarbeit mit der Taita Taveta Wildlife Conservancies Association 40.000 einheimische Bäume und stellt über 24ha Wald in einer bedrohten Uferregion wieder her. Das Projekt unterstützt auch Baumschulen, die von den lokalen Gemeinden betrieben werden. TouristInnen werden über eine Kampagne gezielt angesprochen, um an Baumpflanzaktionen teilzunehmen und so zum Naturschutz beizutragen.

TUI Forest Gran Canaria

Jahrzehntelange Entwaldungsprozesse und die massiven Waldbrände im Jahr 2019 haben die Artenvielfalt und die Bodenqualität Gran Canarias stark beeinträchtigt. TUI Forest Gran Canaria stellt in Zusammenarbeit mit der Fundación Canaria para la Reforestación (FORESTA) Waldflächen mit einheimischen Baumarten nun wieder her. 3.000 Bäume werden gepflanzt, wodurch auch zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen werden. Zudem können sich über 700 Freiwillige engagieren. Als Teil des Projektes hatten Urlauberinnen und Urlaubern zudem bereits die Möglichkeit, selber Bäume zu pflanzen und Erfahrungen in dem Wiederaufforstungsprojekt zu sammeln. (red)