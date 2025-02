Hahnair treibt NDC in ARC-Arbeitsgruppe voran

Die Airlines Reporting Corporation (ARC) ist ein führendes Unternehmen in der Luftfahrtbranche und verbindet Fluggesellschaften, Reisebüros und Corporate Buyers. Die Working Group NDC Advancement, wurde 2023 von der ARC ins Leben gerufen, um die Implementierung von NDC in der Reisebranche zu beschleunigen. Demnach soll sie Best-Practices der NDC-Anwendung recherchieren und deren Umsetzung, die betriebliche Effizienz des Branchenstandards und Partnerschaften fördern. Die Gruppe besteht aus zukunftsgewandten Interessenvertretern der Reisebranche, wie z. B. TMCs, Online-Reisebüros, Consolidators, Technologieanbietern und Fluggesellschaften.

NDC-Lösungen vorantreiben

Rachel Pascall, Vice President New Distribution bei Hahnair, sagt über die Zusammenarbeit: "Wir sind stolz darauf, zur Arbeit der ARC NDC Advancement Working Group beizutragen, um die Einführung modernster NDC-Standards in der Reisebranche voranzutreiben. Als Mitglied eines Kollektivs mit einem breiten Spektrum an Perspektiven und Fachwissen freuen wir uns darauf, an der Entwicklung von Standards und Best Practices mitzuwirken, mit dem Ziel, den Weg für NDC-basierte Lösungen in der Reisebranche zu ebnen."

Die Schwerpunktthemen der Arbeitsgruppe, wie z.B. die Erleichterung eines transparenten Übermittelns von Tarifinformationen und die Vereinfachung von Prozessen im Zusammenhang mit dem Umtausch von Tickets, stehen im Einklang mit Hahnairs Engagement für effizientere, kundenorientierte Prozesse im Reisevertrieb. Weitere Themen der NDC Advancement Working Group sind ungenutzten Tickets, Order Change Notifications, Regeln für Void-Tickets und die Handhabung von Debit Memos.

Weitere Informationen über Hahnair unter: www.hahnair.com (red)