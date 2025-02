MSC: Inbetriebnahme des neuen Kreuzfahrtterminals in Barcelona

Am Samstagmorgen (15. Februar), betrat ein Passagier der MSC Fantasia als erster Gast das neue Kreuzfahrtterminal in Barcelona. Zur Feier dieses Meilensteins nahm Sandra Yunta, Direktorin des MSC Barcelona Cruise Terminal, den Passagier in Anwesenheit von Gianluca Suprani, SVP of Global Port Development and Shore Activities, mit einem Glas Sekt festlich in Empfang.

Exklusives MSC-Terminal

Das neue Kreuzfahrtterminal wurde von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA) entwickelt und sei, wie MSC mitteilte, "ein Zeichen für das langfristige Engagement der MSC Group für Barcelona und ihrer Vision für die Zukunft". Das hochmoderne Gebäude zeichne sich durch Innovation und Desing aus und wird künftig sowohl Schiffe von MSC Cruises als auch von Explora Journeys abfertigen. Die offizielle Eröffnung des Terminals folgt in den kommenden Monaten, weitere Details dazu werden demnächst bekannt gegeben. (red)