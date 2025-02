Costa Weltreise 2027 ab sofort buchbar

Costa Kreuzfahrten hat die Weltreise 2027 für Buchungen geöffnet: Diese beginnt am 25. November 2026 in Savona und endet dort auch wieder am 12. April 2027. Zu den spetakulärsten Zielen der neuen Routen zählen beispielsweise Half Moon Cay auf den Bahamas - eine Privatinsel, die exklusiv Costa-Gästen vorbehalten ist - sowie einige der berühmtesten Städte an der Ost- und Westküste der USA, die Hawaii-Inseln, Tahiti, Fidschi, Australien, Japan und Singapur sowie weitere Destinationen zwischen Südostasien und Afrika.

Zusätzlich zur klassischen 139-tägigen Reiseroute ab Savona besteht 2027 erstmals Möglichkeit, eine 100-tägige Kreuzfahrt mit Einschiffung in San Francisco zu buchen, die mit Flügen von den wichtigsten Flughäfen erreichbar ist und Ziele zwischen Ozeanien, Asien und Afrika bis zum Ende der Kreuzfahrt in Savona umfasst.

Details zur Route

Die Weltreise 2027 startet am 26. November 2026 in Savona und kehrt am 12. April 2027 dorthin zurück. Sie führt in 139 Tagen einmal um den Globus und steuert einige der faszinierendsten Reiseziele der Welt an. In Nordamerika erleben Reisende die Ostküste von New York und Miami und anschließend die Atmosphäre der Westküste mit langen Aufenthalten in San Francisco, San Diego und Los Angeles, wo Gäste Silvester auf spektakuläre Weise verbringen können. Ein besonderes Highlight: Hubschraubertouren über den Grand Canyon und Las Vegas.

Von der Westküste aus geht es weiter nach Hawaii, mit Stopps auf Maui und Oahu. Anschließend führt die Route durch Ozeanien mit Besuchen in Australien (Cairns) und Neukaledonien, bevor das Schiff ins Herz Asiens kreuzt. Dort erwarten die Reisenden futuristische Städte wie Tokio, Kyoto, Nagasaki, Hakone sowie Mount Fuji, die in einer 5-tägigen Überland-Tour besucht werden. Danach geht es nach Hongkong und Singapur und das exotische Vietnam.

Nach der Erkundung der Malediven geht es über den Indischen Ozean nach Südafrika, wo die Gäste in Port Elizabeth den Nervenkitzel einer Safari erleben können. Schließlich endet die Weltreise mit der Rückkehr ins Mittelmeer und bildet den Abschluss eines Abenteuers, das an die großen Entdeckungsromane erinnert.

Die Weltreise mit der Costa Deliziosa sieht zahlreiche mehrtägige Aufenthalte in den Häfen der zahlreichen Reiseziele vor, um ikonische Destinationen wie New York, Miami (Port Everglades), Los Angeles, San Francisco, Sydney und Tokio noch intensiver zu erleben.

Highlights an Bord

Die Costa Deliziosa kombiniert Komfort, Entspannung und Unterhaltung auf höchstem Niveau. Mit eleganter Einrichtung aus Muranoglas, weitläufigen Außendecks und der Sunset Bar bietet sie das ideale Ambiente für diese lange Reise. Vielfältige Shows, Live-Musik und Tanzabende sorgen für erstklassige Unterhaltung.

Auch kulinarisch hat die Costa Deliziosa viel zu bieten: Von authentischer italienischer Pizza in der Pizzeria Pummid'Oro über Sushi-Spezialitäten im Sushino at Costa bis hin zu exquisiten Gourmet-Restaurants und stilvollen Themenbars – an Bord erwartet die Gäste eine kulinarische Weltreise.

Weitere Infos

Buchungen der Weltreise 2027 sind ab sofort möglich. KundInnen, die nicht so lange warten möchten, können sich noch eine der wenigen verbleibenden Kabinen für die Weltreise 2026 sichern, die am 21. November 2025 in Triest startet.

Preisbeispiel: Die Weltreise 2027 mit der Costa Deliziosa, 139 Tage ab/bis Savona, 25. November 2026 bis 12. April 2027, inkl. Vollpension, inkl. Tischgetränke, inkl. 15 Ausflüge, inkl. Trinkgeld ist ab 19.649 EUR p.P. (Innenkabine) buchbar. Für Gäste aus Österreich bietet Costa eine Bus-Anreise von diversen Abfahrtsorten in Österreich zum Hafen in Savona an und wieder zurück.

Weitere Infos unter: www.costakreuzfahrten.at (red)