Naturfreunde Internationale lädt Anfang März in Kooperation mit dem Travel Industry Club zum ersten Online-Talk im Jahr 2025 mit Schwerpunkt „Destinations-Zertifizierungen“ ein. Im Rahmen des digitalen Gesprächs geben ExperInnen praxisnahe Antworten, was hinter Zertifizierungssystemen steckt, welche Vorteile und Herausforderungen die Destinationen haben und welche Schritte auf dem Weg zu einer Zertifizierung gesetzt werden.

Einblicke in den Zertifizierungsprozess

In der Einladung erklärt Naturfreunde Internationale: "Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern ein entscheidender Faktor für die Zukunft des Tourismus, was sich in der steigenden Anzahl an zertifizierten Regionen in Österreich widerspiegelt. Erst im Dezember ist das Montafon mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert worden."

Doch wie zeigt eine Destination, dass sie wirklich nachhaltig handelt? Zertifizierungen sind der beste Weg, um genau das transparent zu machen. Sie bieten Destinationen die Möglichkeit, sich als nachhaltige Reiseziele klar zu positionieren.

Diese und weitere Fragen besprechen Beraterin und Auditorin Dr. Michaela Hölz von Hölz-Consulting, mit Frau Nicole Nell, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Destination Wagrain-Kleinarl sowie mit dem Berater DI Karl Rainer. Die Moderation übernimmt Marco Riederer, Präsident der Travel Industry Club Tourismus.

Weitere Infos & Anmeldung zum Tict-Talk via Teams: www.travelindustryclubtourismus.at/event/5-tict-talk-green-destination (red)