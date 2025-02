Valentinsangebote von nicko cruises

Im Rahmen der Aktion zahlt die Begleitung bei Buchung einer Doppelkabine ab sofort nur den halben Preis. Das Valentinsangebot gilt für eine Auswahl an Routen auf hoher See ebenso wie auf einige Flusskreuzfahrten in Europa. Mit der Vasco da Gama haben Reisende beispielsweise Gelegenheit auf verschiedenen Routen die 'wildromantische' Natur des hohen Nordens kennen zu lernen. Auf dem Fluss erleben die KreuzfahrerInnen wahlweise die vielseitige Donau, den Rhein und Main oder die Seine auf den komfortablen Schiffen des Stuttgarter Kreuzfahrtunternehmens.

Auf der Seine unterwegs

Besonders passend zum Valentinstag reisen die Gäste der Seine Comtesse von der „Stadt der Liebe“ aus in die Normandie, besuchen Städtchen wie Le Havre und Honfleur und wandeln auf den Spuren der Motive Claude Monets. Im wahlweise zubuchbaren Anschlussprogramm „Schlösser der Loire“ warten auf die Reisenden nach einem weiteren Tag in Paris architektonische Highlights, wie das Schloss Chambord, die Gärten des Château de Villandry und das Wasserschloss Château de Chenonceau.

Im hohen Norden

Im Rahmen der Aktion bietet der Kreuzfahrtexperte Paaren auch an Bord des Hochseeschiffs eine Vielzahl an Reisen zu den schönsten Häfen des europäischen Nordens. Für ganz besonders romantische Momente können Paare im Rahmen der Valentinsaktion die Kreuzfahrt von Kiel über Südnorwegen und rund um Island buchen. Die Reise mit der Vasco da Gama beginnt mit einem Halt in Stavanger. Über Bergen und weniger bekannte Orte wie die Westmännerinseln erreichen die Gäste Reykjavík, die Hauptstadt Islands.

Webinare zu Nordeuropa-Kreuzfahrten

VertriebspartnerInnen, die die im Valentinsangebot enthaltenen Kreuzfahrten mit der Vasco da Gama nach Nordeuropa näher kennenlernen möchten, können an zwei Webinar-Terminen teilnehmen. Am 19. und 20. Februar 2025 stellen die fachkundigen Mitarbeiter von nicko cruises die Hochseekreuzfahrten nach Island und Nordeuropa ausführlich vor und stehen für Fragen bereit. Hier können Sie sich zum Webinar am 19. Februar um 13:00 Uhr und hier am 20. Februar um 8:30 Uhr anmelden.

Weitere Informationen zu den Webinaren finden Agents im Partner-Portal unter dem Menüpunkt "Veranstaltungen". (red)