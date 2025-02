TUI Care Foundation: Neues Waldprojekt in Sambia

Wälder spielen eine entscheidende Rolle für ganze Ökosysteme. Sie sichern die Biodiversität und stärken die Lebensgrundlage der Menschen. Das Projekt TUI Forest Zambia hat sich daher das Ziel gesetzt, den Druck auf die wertvollen Ökosysteme in der Region Mpumba zu reduzieren - einem bedeutenden Gebiet im Nordosten Sambias. Durch nachhaltige Land- und Forstwirtschaft soll die Umwelt geschützt werden, insbesondere die Nationalparks Lavushi Manda und South Luangwa, zwei bedeutende Naturschutzgebiete in Sambia. In Zusammenarbeit mit WeForest pflanzt die TUI Care Foundation auf bis zu 865ha rund 950.000 Bäume. Das erhöht die Artenvielfalt, steigert die Bodengesundheit und stärkt die Nahrungssicherheit.

Wissen aufbauen & weitergeben

Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die Schulung von LandwirtInnen, die ihr Wissen anschließend an 1.700 weitere Teilnehmende weitergeben. Durch nachhaltige Anbaumethoden, etwa den Anbau von Hülsenfrüchten und Mais, verbessern sich sowohl die Ernteerträge als auch die wirtschaftlichen Perspektiven der Teilnehmenden. Auf diese Weise hilft das Projekt, schädliche Praktiken wie Brandrodung und Übernutzung der Wälder einzudämmen, da sich die Abhängigkeit von Holz verringert. Damit trägt das Projekt dazu bei, die langfristige Gesundheit und Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme in der Region zu sichern. (red)