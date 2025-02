DZT: Starke Bilanz 2024 und optimistische Prognose

Deutschlands Incoming-Tourismus war 2024 weiter auf Wachstumskurs. Trotz zahlreicher Herausforderungen in vielen Quellmärkten wurden nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes bis Ende Dezember 85,3 Mio. internationale Übernachtungen registriert - ein Plus von 5,4% im Vergleich zum Vorjahr. 2025 rechnet die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) laut ihrer aktuellen Prognose mit rund 91 Mio. Übernachtungen ausländischer Gäste. Basis für die DZT-Einschätzung 2025 ist die Incoming-Bilanz des Jahres 2024 sowie der Forecast verschiedener internationaler Marktforschungsstudien, der internationalen Reiseindustrie und der DZT-Marktanalysen.

Deutschland als Top-Reiseziel

Treiber des erwarteten Wachstums dürften vor allem die Überseemärkte sein. So liegt Deutschland bei den Reiseabsichten mit 22,9% auf Rang 3 der präferierten europäischen Reiseziele 2025 hinter Frankreich und Italien. Detaillierte Analysen zum Reiseverhalten 2025 aus den Fernreisemärkten bietet das aktuelle Long Haul Travel Barometer der European Travel Commission (ETC). Fast zwei Drittel der Befragten (63%) planen für 2025 demnach Fernreisen, 44% wollen nach Europa reisen. Überdurchschnittlich hohe Reiseabsichten sind aus den Wachstumsmärkten China und Indien zu verzeichnen. Wichtige Faktoren für die Wahl Deutschlands als Reiseziel sind Sicherheitsaspekte, bekannte Sehenswürdigkeiten und eine hochwertige touristische Infrastruktur. Auch Umwelt- und Kulturschutz spielen für viele Reisende eine Rolle.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, erklärt dazu: „Deutschlands Incoming-Tourismus ist ein wichtiger Wachstumsmotor für die mittelständisch geprägte Tourismuswirtschaft in Deutschland. Steigende Ankunftszahlen und wachsende Reiseausgaben führten laut IPK-Trendtelegramm bereits in den ersten acht Monaten 2024 zu einem Plus beim touristischen Gesamtumsatz aus Europa von 13% im Vorjahresvergleich. Das Reiseland Deutschland spielt mit seinen hohen Qualitätsstandards, einem vielfältigen touristischen Angebot sowie dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis in der Champions League der internationalen Reiseziele ganz vorne mit. Laut UN Tourism Barometer vom Jänner 2025 stiegen die weltweiten Ankünfte 2024 auf 1,4 Mrd., für 2025 erwartet die Welttourismusorganisation ein weiteres Plus von 3-5%. Mit 7% Wachstum liegt die Prognose für 2025 für den Incoming-Tourismus nach Deutschland über dem weltweiten Durchschnitt.“ (red)