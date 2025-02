Franken Tourismus: Rekordzahlen und zukunftsweisende Projekte

"Mit einem deutlichen Plus von 4% bei den Gästeankünften und 2,2% bei den Übernachtungen haben wir 2024 ein hervorragendes Ergebnis eingefahren", verkündete Thomas Bold, Landrat des Landkreises Bad Kissingen und Vorsitzender des Tourismusverbandes Franken gleich zu Beginn der Präsentation. "Dieses Gesamtergebnis ist umso bedeutender", führte Thomas Bold aus, „da auch der fränkische Tourismus mit großen Herausforderungen wie der schwierigeren wirtschaftlichen Lage oder dem Fachkräftemangel konfrontiert wird. Die positiven Zahlen zeigen uns, dass unser Konzept und unser gezieltes Marketing greifen."

Erfolgsfaktoren und nachhaltiger Kurs

Ein zentrales Thema des Gesprächs war das neue Erscheinungsbild des Tourismusverbandes, das mit dem Slogan „Franken - Freude am Entdecken“ die Lust auf die Region wecken soll. Angelika Schäffer, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Franken, erläuterte die Neuerungen: „Das moderne und klare Corporate Design fördert die Wiedererkennbarkeit und erleichtert die multimediale Anwendung.“

Neben der optischen Auffrischung bleibt der Verband seinen Kernthemen treu, wobei Nachhaltigkeit weiterhin eine zentrale Rolle spielt. „Nachhaltigkeit ist in Franken nicht nur ein Trend, sondern ein tief verwurzeltes Prinzip“, betonte Thomas Bold. Mit rund 50 Qualitätswanderwegen, einer Partnerschaft mit der Tourenplattform „komoot“ und naturnahen Übernachtungsoptionen wie Baumhaushotels oder Schäferwagen fördert die Region ein nachhaltiges Urlaubsangebot. Ein weiterer Erfolg war die crossmediale Kampagne „Perspektivwechsel – Nachhaltige Urlaubserlebnisse in Franken“, die 14 Mio. Menschen in fünf Ländern erreichte.

Alexander Anetsberger, Landrat des Landkreises Eichstätt und stellvertretender Vorsitzender des Tourismusverbandes Franken, unterstrich, dass nachhaltiger Tourismus in Franken bereits seit den 1980er Jahren ein integraler Bestandteil der Identität ist. Besonders hervorzuheben ist der „Altmühltal-Panoramaweg“, der 2025 sein 20-jähriges Jubiläum feiert und zu den Qualitätswegen von „Wanderbares Deutschland“ zählt. „Der Altmühltal-Panoramaweg ist ein Paradebeispiel dafür, wie man Natur und Nachhaltigkeit erfolgreich miteinander verbinden kann“, so Anetsberger.

Blick auf die Zukunft

Die aktuellen Zahlen zeigen eine positive Entwicklung des Tourismus in Franken. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und verändertem Reiseverhalten konnte die Region in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachstum verzeichnen. Besonders gefragt sind naturnahe Erlebnisse, nachhaltige Reiseangebote und kulturelle Veranstaltungen. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken, werden gezielte Investitionen in touristische Infrastruktur und Angebote getätigt. Dazu gehören der Ausbau von Radwegen, die Modernisierung von Beherbergungsbetrieben und die Intensivierung internationaler Kooperationen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es auch Herausforderungen: Der Fachkräftemangel und die Notwendigkeit, das touristische Angebot weiter auszubauen, sind Themen, die im Fokus bleiben. Alexander Anetsberger warnte vor einem drohenden Angebotsschwund und betonte, dass es entscheidend sei, den regionalen Charakter und die authentische Qualität der Angebote zu bewahren, um den Tourismus in Franken auch in Zukunft erfolgreich zu gestalten.

Jahresthemen 2025

Ein besonderes Highlight für das Jahr 2025 sind die Jahresthemen, die verschiedene Facetten der fränkischen Kultur und Natur in den Mittelpunkt stellen. Unter dem Motto „Genuss und Tradition“ werden regionale Spezialitäten und handwerkliche Traditionen präsentiert, während das Thema „Aktiv in der Natur“ Outdoor-Erlebnisse wie Wandern und Radfahren fördert. Zudem stehen historische Städte und ihr kulturelles Erbe verstärkt im Fokus, um den Gästen ein vielfältiges Reiseerlebnis zu bieten.

Mehr Infos unter: www.frankentourismus.de (red)