The Bazaar feiert Premiere auf der Celebrity Xcel

Der „Bazaar“ lade Gäste ein, sich an Bord der Celebrity Xcel von den Sehenswürdigkeiten, Klängen, Aromen und Traditionen der Orte, die auf Landausflügen besucht werden, und den Festivals, die diese Reiseziele berühmt gemacht haben, einstimmen und mitreißen zu lassen. Jeden Tag verändere sich der dreistöckige Raum an Bord und werde Passagieren neue Möglichkeiten bieten, in die Ziele einzutauchen, die sie während ihrer Kreuzfahrt ansteuern. „Der Basar ist ein einzigartiger Raum, der Schiff und Land nahtlos miteinander verbindet und die Art und Weise verändert, wie Gäste Reiseziele erleben“, erklärt Laura Hodges Bethge, Präsidentin von Celebrity Cruises.

Vier karibische Festivals

Die Celebrity Xcel wird im Winter 2025/26 in der Karibik debütieren. Deshalb gebe es in der ersten Saison vier Festivals an Bord, die typisch für die karibischen Inseln sind. Jedes Festival soll ein Reiseziel auf vielfältige Weise zum Leben erwecken. Dank landestypischer Speisen und Getränke, vom jeweiligen Reiseziel inspirierte Koch- und Tanzkurse, Pop-up-Unterhaltung und Auftritte lokaler Musiker würden Celebrity-Gäste direkt in die jeweilige Kultur eintauchen können. Wenn die Celebrity Xcel im Sommer 2026 nach Europa kommt, werde der „Bazaar“ umgestaltet und dann Festivals, Märkte sowie kulinarische Erlebnisse bieten, die von Reisezielen im Mittelmeer inspiriert sind, so die Reederei.

Chef’s Table und Kochschule im „Mosaic“

Gäste, die etwas ganz Besonderes wünschen, sind im „Mosaic“ bei dem „Chef’s Table“-Erlebnis genau richtig. Hier kreieren die Küchenchefs jeweils ein Gericht, das von der einheimischen Küche inspiriert ist und auf elegante Weise angerichtet wird. Das mehrgängige Degustationsmenü ist gepaart mit Weinen aus der preisgekrönten Auswahl von Celebrity Cruises. Koch-Fans und Feinschmecker können im „Chef's Studio at Mosaic“, der allerersten von einem Reiseziel inspirierten Kochschule bei Celebrity Cruises, lernen, regionale Köstlichkeiten zuzubereiten. Während einer Kreuzfahrt wird sich das Angebot der Kochschule täglich ändern – immer abhängig vom nächsten Ort, der besucht wird.

Kleinigkeiten im neuen „Spice“

Für Gäste, die nur eine Kleinigkeit essen wollen, bietet das neue Casual-Dining-Konzept „Spice“ tagsüber eine Auswahl an wechselnden Häppchen mit besonderen Zutaten – inspiriert vom jeweiligen neuen Reiseziel. Der neue Sitzbereich im „Spice“ befindet sich direkt am Wasser und verfügt über bodentiefe Fenster, durch die Gäste einen spektakulären Blick auf das Meer und den Hafen genießen können.

Neue Erlebnisse an Land

Neben den zahlreichen neuen Erlebnissen an Bord, können sich Gäste auf ein bereicherndes Urlaubserlebnis in jedem Hafen freuen. Die Ausflüge sind dabei auf verschiedene Reisestile der Gäste zugeschnitten. Neben Marktbesuchen – begleitet von einem Celebrity-Küchenchef – werden auch personalisierte und maßgeschneiderte Private Journeys sowie viele Kleingruppen-Touren angeboten. Diese werden von lokalen Reiseführern begleitet. Gäste, die ein einzigartiges All-Inclusive-Stranderlebnis in Nassau suchen, können sich auf den neuen Royal Beach Club freuen, der Ende dieses Jahres öffnet. Der neue Hotspot wird unberührte Strände, mehrere Pools, die größte Swim-up-Bar der Welt, bahamaische Küche sowie Erlebnisse mit lokalen Künstlern und Musikern bieten.

Debüt-Saison in der Karibik

Die Celebrity Xcel bricht am 18. November 2025 in Fort Lauderdale zu ihrer sechstägigen Jungfernfahrt auf. Auf der ersten Reise geht es nach Bimini (Bahamas) und nach Cozumel (Mexiko). Den kompletten Winter über wird die Celebrity Xcel dann immer sonntags achttägige Kreuzfahrten ab Fort Lauderdale anbieten. Eine Route führt nach Puerto Plata (Dominikanische Republik), Charlotte Amalie (Saint Thomas/Amerikanische Jungferninseln) sowie nach Philipsburg, dem Hauptort von Sint Maarten. Auf einer anderen Route reisen Celebrity-Gäste nach Bimini (Bahamas), Cozumel (Mexiko) und George Town, die Hauptstadt der Cayman Islands. Die erste Transatlantik-Reise der Celebrity Xcel startet am 26. April 2026 in Fort Lauderdale und führt über Bermuda, Ponta Delgada (Azoren), Lissabon und Palma de Mallorca nach Barcelona. Die Celebrity Xcel wird ab Mai 2026 die erste Saison in Europa absolvieren und dabei Ziele im östlichen und westlichen Mittelmeer anlaufen, darunter Ziele in Spanien, Frankreich, Italien, Malta, Griechenland und der Türkei. Auch Portugal, Madeira und Marokko stehen auf dem Programm. Angeboten werden acht- bis zwölftägige Kreuzfahrten ab Barcelona und Piräus (Athen). Die europäische Debüt-Saison beginnt am 11. Mai 2026 mit einer elftägigen Kreuzfahrt ab/bis Barcelona. Gäste können sich auf Stopps in Cádiz (Sevilla), Lissabon, Funchal (Madeira), Tanger (Marokko) und Palma freuen. Den Sommer über wird diese Strecke insgesamt viermal angeboten, jeweils mit Overnight Stay in Funchal. (red)