Explora Journeys: Den Frühling exklusiv genießen

An Bord von EXPLORA I und EXPLORA II genießen Reisende Eleganz, sorgfältig kuratierte kulturelle Erlebnisse und familienfreundliche Festlichkeiten vor der beeindruckenden Kulisse der schönsten Küstenziele Europas: von lebendigen Städten voller architektonischer Meisterwerke bis hin zu sonnenverwöhnten Stränden und kristallklarem Wasser. Jede Reise sei so gestaltet, dass sie die Intimität einer privaten Yacht vermittle und Abenteuer mit Entspannung verbinde, so die Reederei in einer Pressemitteilung.

Reise-Highlights rund um Ostern

Barcelona bis Barcelona: 14. April – 4. Mai 2025 | 20 Nächte | EXPLORA I

Von Barcelona aus führt diese Route zur sonnigen Costa Blanca in Alicante, mit Yoga am Strand, stimmungsvollen Sundownern auf Ibiza und Sardinien sowie Erkundungen in Tunesien, Sizilien, Neapel, Casablanca, Gibraltar und Motril.

Barcelona bis Piräus (Athen): 18. – 28. April 2025 | 10 Nächte | EXPLORA I

Gäste entdecken Maltas berühmte Weine, die antike Pracht Kretas und von Rhodos sowie die unberührten Strände von Palma, Palermo und Paros. Ein Höhepunkt ist ein Spaziergang über die Marmorstraßen von Ephesus in Kuşadası, wo einst Kleopatra wandelte.

Barcelona bis Valletta: 18. – 22. April 2025 | 4 Nächte | EXPLORA I

Diese kürzere Route bietet atemberaubende Strandausflüge in Palma und Palermo sowie eine genussvolle Erkundung der renommierten Weingüter und historischen Landschaften Maltas.

Frühjahrsrouten im Mittelmeer