TUI Cruises: Hip-Hop auf See

Das musikalische Traumpaar Max Herre und Joy Denalane werden als Headliner der Event-Reise gemeinsam mit Afrob, Massive Töne, DJ Friction sowie weiteren Special Guests vom 30. September bis 3. Oktober 2025 die Mein Schiff 3 zum Beben bringen. Zusätzlich zu den Konzerten auf dem Pooldeck bietet die „MeerBeats Vol. 2“ Reise ein vielseitiges Rahmenprogramm.

Schwergewichte der deutschen Szene

Im Mittelpunkt der dreitägigen Event-Reise auf der Ostsee steht das Live-Konzert von Max Herre und Joy Denalane auf dem Pooldeck. Im Gepäck haben die beiden ihre Hits sowie ihr gemeinsames Debüt Album ALLES LIEBE. Dieses Album vereine musikalisch prägende Soul-Einflüsse, Wehmütiges, himmelwärts strebende Melodien sowie die Verschmelzung von Hip-Hop und R&B, so TUI Cruises in einer Aussendung.

Ergänzt werde das Line-up durch Afrob, der als Rapper und Pionier der deutschen Hip-Hop-Szene Hits und Klassiker seiner langen Karriere – wie beispielsweise „Reimemonster“ als Solo-Programm – mit an Bord bringen werde. Massive Töne, eine der einflussreichsten Bands der deutschen Hip-Hop-Geschichte, bringe die Gäste zurück in die legendären „Kopfnicker“-Zeiten. Für einen unverwechselbaren Soundtrack der Reise – von Hip-Hop bis Nu-Disco und Classic Funk soll DJ Friction sorgen. Zusätzlich zu den Konzerten und DJ-Sessions auf dem Pooldeck sollen das „MeerBeats“-Programm mit „Meet and Greet“ der Künstler und Workshops für das perfekte Festival-Feeling sorgen.

Infos zu Buchung und Preisen

Die dreitägige Event-Reise „Meer Beats Vol. 2” mit der Mein Schiff 3 ab/bis Kiel vom 30. September bis 3. Oktober 2025 gibt es ab 699 EUR pro Person in einer Innenkabine, ab 799 EUR pro Person in einer Balkonkabine, jeweils bei Doppelbelegung im PRO-Tarif und ist ab dem 11. Februar 2025 buchbar. (red)