Rekordjahr für türkischen Tourismus

Mit dieser Zahl habe die Türkei auch ihr Ziel von 60 Mio. BesucherInnen übertroffen, die sie für 2024 angekündigt hatte. Darüber hinaus seien 59 Mrd. EUR an Tourismuseinnahmen erwirtschaftet worden, 8,3% mehr als im Vorjahr. Insgesamt sei das Jahr 2024 das erfolgreichste Jahr für den Tourismus in der Türkei gewesen, so das Fremdenverkehrsamt GoTürkiye in einer Aussendung.

DACH-Region ist wichtiger Quellmarkt

Europa, der Nahe Osten und Zentralasien seien nach wie vor die größten Quellmärkte der Türkei, während aufstrebende Märkte wie Amerika, Indien und China im Jahr 2024 ein großes Wachstum verzeichneten. Deutschland gehöre zu den drei größten Quellmärkten der Türkei und die deutschen Ankünfte seien 2024 um 6,9% auf 6.620.612 gestiegen. Die Ankünfte aus Österreich hätten sich um 10,5% auf 548.794 und aus der Schweiz um 4,2% auf 406.357 erhöht. „Die internationalen BesucherInnen der Türkei verbrachten durchschnittlich 10,7 Tage im Land, und die Einnahmen pro Gast betrugen 939 EUR“, so GoTürkiye. (red)