Swan Hellenic: Neue gastronomische Seereise

Die Seereise, die ab Lissabon entlang der portugiesischen, spanischen und französischen Atlantikküste bis nach Großbritannien führt, stellt kulinarische Entdeckungen in den Fokus. Für die Passagiere stehen dabei die Weinberge des Rioja, normannische Küstenorte, Cidre-Weinkeller und eine Austern-Verkostung auf einer familiengeführten Farm auf dem Programm. Swan Hellenic kombiniert während dieser Expeditions-Kreuzfahrt sämtliche Ausflüge, etwa ins Guggenheim-Museum Bilbao oder in mittelalterliche Dörfer, mit einem gastronomischen Höhepunkt.

Champagner auch in der Hauptrolle

Champagner spielt dabei eine besondere Rolle. Zwei Experten begleiten die Expeditions-Kreuzfahrt: Sternekoch Heribert Dietrich und „Master of Wine“, Keith Isaac. Isaac arbeitet seit mehr als 35 Jahren für die mehrfach ausgezeichnete Champagner-Kellerei Castelnau. Heribert Dietrich führt gemeinsam mit seiner Frau im schweizerischen Graubünden auf 1300 Metern das Gasthaus Höhwald. Für sein Konzept – einfach und gut zu kochen – wurde er mit 16 Punkten von Gault & Millau und einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Die beiden Experten werden an Bord der SH Diana Kochshows und Weinproben anbieten. Außerdem begleiten sie Landausflüge und überraschen die Passagiere an ausgewählten Orten mit feinen Weinen und „haute cuisine“.

Preisbeispiel

Die neun Nächte Kreuzfahrt (von 12. bis 21. Mai 2025) „SH Diana, „Das Vermächtnis des Weins – eine Reise entlang der Atlantikküste“ mit Sternekoch Heribert Dietrich und „Master of Wine“, Keith Isaac von Lissabon/Portugal nach Portsmouth/Großbritannien ist ab 7.680 USD pro Person (Außenkabine), inklusive der kulinarischen Erlebnisse sowie Verpflegung und 24-Stunden-Service, buchbar. (red)