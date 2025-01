Anex-Reisemarken nehmen Albanien ins Programm

Das neue Programm in Albanien umfasst vor allem Badeurlaub an der Adriaküste. Darüber hinaus haben Neckermann Reisen, Anex Tour und Bucher Reisen aber auch Cityhotels in der Hauptstadt Tirana im Programm. Die Zahl der Unterkünfte wird in den kommenden Wochen sukzessive ausgebaut. Die Saison in dem diesjährigen Gastland der ITB startet Anfang Mai und endet am 31. Oktober.

„Albanien, der wohl bekannteste Geheimtipp Europas, wird als Urlaubsziel immer beliebter. Das Land, das sich viele Jahre gegenüber dem Tourismus verschlossen hat, erlebt nach der Corona-Pandemie eine stark gestiegene Nachfrage“, sagt Lothar Münzenthaler, Direktor Produkt für Europa, arabische Länder und die Fernstrecke bei der Anex Tour GmbH. „Und das zu Recht, denn das Land hat viel zu bieten: Wunderschöne Strände, wilde, unentdeckte Landschaften und viele Kulturschätze“, so Münzenthaler weiter.

Rund 20 Hotels im Programm

Aktuell umfasst das Portfolio der Anex Veranstaltermarkten rund 20 Hotels - vorwiegend im Vier-Sterne-Bereich wie etwa das Delight Hotel & Spa in dem Badeort Golem, das auch mit All-inclusive-Verpflegung gebucht werden kann. Auch anspruchsvollere Gäste werden bei den Anex Marken fündig. Mit dem Adriatik Hotel, BW Premier Collection befindet sich das erste Luxusstrandhotel des Landes im Portfolio der Veranstalter. Das Fünf-Sterne-Hotel, das 2024 modernisiert wurde, verfügt über sechs Suiten und 63 Zimmer und liegt direkt am Strand von Durrës inmitten einer Gartenanlage.(red)