Great Barrier Reef: Neuer Riff-Ausflug fördert Korallenwachstum

Mit der neuen "Reef Recovery Day"-Initiative von Dreamtime Dive & Snorkel können Gäste einmal wöchentlich bei der Installation von MARRS Reef Stars mitwirken und so beschädigte Riffabschnitte stabilisieren.

Die MARRS Reef Stars sind spezielle Stahlkonstruktionen, die dabei helfen, Korallenschutt nach Zyklon-Schäden zu stabilisieren. Unter Anleitung von Meeresbiologen und indigenen Traditional Owners befestigen die TeilnehmerInnen abgebrochene Korallenfragmente an den Reef Stars. Diese sechseckigen Strukturen bieten den Korallen eine stabile Grundlage, die es ihnen ermöglicht, zu wachsen und das Riff zu regenerieren.

Details zum Riff-Ausflug

Der "Reef Recovery Day" findet jeden Mittwoch statt und dauert rund fünf Stunden, wobei Gäste am Hastings Reef oder Norman Reef im Outer Reef aktiv werden. Während der Tour, die 219 AUD (ca. 131 EUR) für Erwachsene und für Kinder 139 AUD (83 EUR) kostet, erhalten die TeilnehmerInnen nicht nur Einblicke in den Restaurationprozess, sondern auch in die Kultur der indigenen Bewohner, die das Riff seit über 60.000 Jahren betreuen. Die Schnorchelausrüstung, eine Tour im Glasboden-Boot und das Mittagessen sind ebenfalls inklusive.

Video zum "Reef Recovery Day"

Mehr Infos zum Projekt und den Touren unter: www.dreamtimedive.com (red)