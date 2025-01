Chiva-Som: 30 Jahre Spa-Retreat in Thailand

Basierend auf den sechs Säulen Spa, Fitness, Physiotherapie, ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und ästhetische Schönheit erhält jeder Gast im ersten asiatischen Luxusretreat in Hua Hin ein persönlich auf ihn abgestimmtes Gesundheits- und Wellnessprogramm, um nachhaltig ein Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele zu bringen. "Chiva-Som" stamme aus der altindischen Sprache Sanskrit und bedeute soviel wie „Oase des Lebens“.

Ganzheitliches Gesundheitsresort

Direkt am Strand gelegen, offeriert das thailändische Wellnessresort auf einer 2,8ha großen tropischen Gartenanlage 54 Zimmer und Suiten. Hier können Gäste so richtig abschalten: In den öffentlichen Bereichen wird auch auf Digital Detox gesetzt, Handys sind nur am Zimmer erlaubt.

Das Gesundheits- und Wellnessprogramm, das individuell zusammen gestellt wird, umfasst insgesamt rund 200 unterschiedliche Anwendungen, die in 70 Behandlungsräumen angeboten werden. Eine Gesundheitsküche mit Kräutern, Obst und Gemüse aus dem eigenen Bio-Garten unterstützt das Wellnessprogramm.

Weitere Infos unter: www.chivasom.com (red)