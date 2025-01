schauinsland-reisen: Neue Eventreihe macht in Linz Halt

Im Rahmen der „schauinsland-reisen-Entdeckungstour“ gibt es jeweils vier Produktabende zum Orient und zum Indischen Ozean, an denen Reiseprofis bei landestypischen Köstlichkeiten wertvolle Verkaufstipps sowie ausführliche Networking-Gelegenheiten mit dem Vertriebsteam und verschiedenen Partnern von schauinsland-reisen erhalten.

Indischer Ozean-Abend in Linz

Während die Orient-Events im März ausschließlich in Deutschland stattfinden werden, macht die Entdeckertour zum Thema "Indischer Ozean" auch in Österreich Halt: Der Produktabend am 17. März 2025 in Linz beginnt um 18:00 Uhr mit einem „Get-together“. Anschließend folgt ab 18:45 Uhr der informative Teil, bevor es dann bei Getränken und Essen bis ca. 21:30 Uhr die Gelegenheit zu ausführlichen Gesprächen gibt.

Die neue Eventreihe von schauinsland-reisen ist eine Ergänzung zur Sonnenseiten Roadshow, um Agents noch intensiver zu schulen und bei der Arbeit am Counter zu unterstützen. „Der direkte Austausch mit den VerkäuferInnen ist für uns einer der wichtigsten Kanäle, um den engen Draht zu den Reisebüros zu pflegen“, betont Nadja Kirchner, Leitung des schauinsland-reisen-Vertriebsteams „Schulungen & Events“.

Eckdaten des Events:

Datum: 17. März 2025

17. März 2025 Location: Linz JKU Teichwerk, Linz

Anmeldung & weitere Infos:

Nach den Auftaktterminen zum Orient und zum Indischen Ozean soll die schauinsland-reisen-Entdeckungstour auf weitere Zielgebiete ausgedehnt werden. Alle Infos und den Anmeldelink für die ersten Termine gibt es ab sofort unter: slr-info.de im Bereich Schulungen und Events. (red)