Tennessee: Neuer kostenfreier Reiseführer für 2025

Das Magazin in englischer Sprache bündelt auf über 150 Seiten jedes Jahr aufs Neue die Highlight des US-Südstaats. Titelthema sind heuer "50 überzeugende Gründe für einen Besuch" - mit Tipps für neue Attraktionen, musikalischen Höhepunkte, Outdoor-Abenteuern, kulinarischen Highlights, aber auch Must-See Events und Jubiläen. Das Titelbild ist eine Referenz an die legendäre Gibson ES-335 Gitarre, die in Tennessee hergestellt wurde und von MusikerInnen weltweit geschätzt wird. Der Reiseführer soll BesucherInnen als Inspiration für ein authentisches Tennessee-Erlebnis dienen und steht ab sofort HIER unter TNvaction.com kostenlos zum Download zur Verfügung.

Höhepunkte 2025:

Musikalische Höhepunkte: Seit 100 Jahren eine Mekka für Country-Musik-Fans, begeistert die Grand Ole Opry in ihrem Centennial-Jahr mit besonderen Auftritten, Überraschungsgästen und kultigen Klängen. In diesem Jahr hätte der King of Rock'n'roll, Elvis Presley, seinen 90. Geburtstag gefeiert, ein Besuch von Graceland bietet neben der umfangreichen Sammlung zum Leben und Wirken des King of Rock ‘n’ Roll, eine Sonderausstellung.

Kultige Attraktionen: Dollywood feiert im Jahr 2025 sein 40-jähriges Bestehen und bietet familienfreundlichen Spaß in den Smoky Mountains. Auf dem Weg dorthin oder als Ausgangspunkt, ist ein Besuch des kürzlich renovierten Sunsphere in Knoxville, einer ikonischen Erinnerung an die Weltausstellung 1982, unbedingt ein Muss.

Abenteuer in der Natur: In allen Teilen von Tennessee warten Wasserfälle, Flüsse, Höhlen und endlose Wanderwege darauf, von Outdoor-Fans erobert zu werden. Ob Wandern im Great Smoky Mountains National Park, Wasserfall-Staunen bei einem der über 500 Stück im Staat oder eine Radtour auf den neuen Bike-Tennessee Routen oder Kajak-Spass zum Beispiel auf dem Caney Fork River - den Abenteuern in freier Natur sind keine Grenzen gesetzt.

Sportliche Veranstaltungen: Wer einen amerikanischen Sportklassiker sehen will, sollte im August 2025 das erste Major League Baseball Spiel in Tennessee nicht verpassen, wenn die Atlanta Braves gegen die Cincinnati Reds auf einem extra errichteten Platz auf dem MLB Speedway Classic antreten. Auch kommen dieses Jahr im Cumberland County weitere Grand Prix Tracks, wo zukünftig MotoGP- und Indycar-Wettkämpfe stattfinden.

Kulinarische Genüsse: Das Label “Made in Tennessee” dürfen immer mehr Spezialitäten tragen, neben dem Whiskey aus über 30 Destillen im Staat, auch Leckereien wie Moon Pie aus Chattanooga, Barbecue aus Memphis und Hot Chicken aus Nashville. Daneben feiern nostalgische Country Stores mit ihren unzähligen kulinarischen Mitbringseln ein echtes Revival oder runde Geburtstage, wie der Brooks Shaw Old Country Store in Jackson, der 60 Jahre alt wird. (red)