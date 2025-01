Celebrity Cruises kündigt neues Edge-Klasse-Schiff an

Zu den Schiffen der Edge-Klasse gehören neben der Celebrity Xcel, die im November auf Jungfernfahrt gehen wird, auch die Celebrity Ascent, Celebrity Beyond, Celebrity Apex und Celebrity Edge - das erste Schiff der Klasse wurde im Jahr 2018 ausgeliefert. Das noch namenlose sechste Schiff - derzeit nur als Edge 6 bezeichnet - soll im Jahr 2028 ihr Debüt geben.

„Die Edge-Klasse von Celebrity Cruises hat Premium-Reisen auf hoher See neu definiert und vereint bahnbrechendes Design mit unvergesslichen Erlebnissen. Jedes Schiff dieser preisgekrönten Klasse hat einen neuen Standard in der Branche gesetzt, und die Celebrity Xcel, die Ende dieses Jahres in See stechen wird, ist da keine Ausnahme“, sagt Jason Liberty, Präsident und CEO der Royal Caribbean Group, und fügt hinzu: „Die Partnerschaft mit Chantiers de l’Atlantique zur Erweiterung der Edge-Klasse um Edge 6 ist ein weiterer Meilenstein in unserer Mission, den besten Urlaub der Welt in verantwortungsvoller Art und Weise zu bieten.“

Highlights der Edge-Klasse

Eine der Besonderheiten der Schiffe der Edge-Klasse von Celebrity Cruises ist der Magic Carpet - eine freischwebende Plattform an der Steuerbordseite des Schiffes, die tagsüber am Resort Deck als Bar und Loungebereich für zusätzlichen Platz sorgt und am Abend als Erweiterung eines Spezialitätenrestaurants dient.

Zu den weiteren Innovationen gehören die Infinite Veranda-Kabinen, die über einen innenliegenden Balkon mit bodentiefer, verglaster Front verfügen. Die Fenster lassen sich per Knopfdruck absenken und zu einem Balkon umfunktionieren.

Für das neue Schiff sollen die Hauptmerkmale der Schiffsklasse übernommen werden - allerdings sei auch "genügend Platz um neue Innovationen zu schaffen", so die Kreuzfahrtmarke in der aktuellen Aussendung.

Weitere Informationen zu den Celebrity-Schiffen und Routen unter: www.celebritycruises.de (red)