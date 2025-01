Locaboat: Pénichette Neo kurz vor Fertigstellung

Wie Locaboat heute mitteilte, geht es auf der Bootswerft im französischen Cholet voran und die ersten Hausboote des Typs Pénichette Neo stehen kurz vor der Fertigstellung. „Für Ende Februar 2025 ist die Auslieferung der ersten Pénichette Neo in unserem Hafen Argens-Minervois am Canal du Midi in Südfrankreich geplant. Im März finden Testläufe und Zertifizierungsprozesse statt, so dass pünktlich zum Start der neuen Saison im April erste Gäste an Bord gehen können“, sagt Yvonne Schön, Marketing- und Sales Manager, Locaboat. Insgesamt vier Hausboote der neuesten Generation sollen bis Ende März 2025 in der Locaboat eigenen Werft fertiggestellt werden.

Hoher Komfort & neueste Technik

Die Pénichette Neo ist die fünfte Generation eines Bootstyps, der 1977 entwickelt wurde und soll besonders Bootsneulingen aufgrund seiner Robustheit und einfachen Handhabung Urlaubsfreuden auf dem Wasser versprechen. Die Basis und das Design der Pénichette Neo basiert auf den Vorgängermodellen Classic, Terrasse und Panoramic (früher: Flying Bridge). Weiterentwickelt wurden nun nicht nur der Antrieb - ein leistungsstarker 50-PS-Diesel- und Hydraulik-Motor - und die Stromversorgung via Photovoltaik, sondern auch die Außenbereiche des Schiffstyps: So gibt es neuerdings unter anderem eine Sommerküche mit Plancha auf dem Oberdeck, eine große Sonnenliege auf dem Vorderdeck und eine neue Sitzbank im Bug. Weitere Annehmlichkeiten sind ein Bimini (Sonnensegel), ein doppelter Steuerstand und eine Klimaanlage im Salon. Im Inneren warten drei vollwertige Kabinen mit Doppelbetten und Duschbädern, eine Küche sowie ein großzügiger Salon. Die Pénichette Neo ist wie jedes Hausboot von Locaboat führerscheinfrei steuerbar und hat eine Reisegeschwindigkeit von zehn Stundenkilometern.

Häfen & aktuelle Verfügbarkeiten

Die ersten vier Pénichette Neo werden ab April 2025 in französischen Häfen stationiert: Zwei neue Hausboote können auf dem Canal du Midi beziehungsweise in der Camargue - ab Argens-Minervois und Lattes - gebucht werden.

Derzeitige Verfügbarkeiten auf der Pénichette Neo gibt es noch im April, September und Oktober 2025 in Südfrankreich (ab Argens-Minervois und ab Lattes), im Juni und Oktober im Elsass (ab Lutzelbourg) sowie ab September im Burgund (ab Joigny). KundInnen, die schnell sind, können sich auch noch die Jungfernfahrt eines neugebauten Hausbootes ab Joigny am 19. April 2025 sichern. Eine Woche Hausbooturlaub für bis zu sechs Personen ist ab 2.900 EUR erlebbar.

Weitere Informationen unter: www.locaboat.com (red)