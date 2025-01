Oceania: Gourmet-Restaurant Jacques auf Allura & Vista

Wie Oceania Cruises verkündete, wird das renommierte französische Restaurant Jacques auch an Bord des neuesten Schiffes Allura, das Mitte Juli vom Stapel läuft, eröffnen. Im Oktober 2025 feiert das Bistro dann an Bord der Vista erneut sein Debüt. Frank A. Del Rio, Präsident von Oceania Cruises, erklärt dazu: „Jacques ist das Herzstück unserer kulinarischen Tradition und seit dem ersten Tag Teil unseres Teams. Seine Kreativität und sein Fachwissen prägen unsere Philosophie der Feinsten Küche auf See und beeinflussen alles, was wir tun. Es erfüllt mich und die gesamte Oceania-Familie mit Stolz, dieses außergewöhnliche Restaurant im Sommer auf der Allura und später im Jahr auf der Vista willkommen zu heißen.”

Neues Kapitel von Jacques

Die Executive Culinary Directors und französischen Meisterköche von Oceania Cruises, Alexis Quaretti und Eric Barale, entwickeln bereits gemeinsam mit Chefkoch Pépin neue Geschmacksrichtungen für die Speisekarte und verfeinern beliebte Klassiker, die seit der Einführung von Jacques auf der Marina begeistern.

Chef Pépin sagt dazu: „Ich freue mich sehr, das nächste Kapitel von Jacques gemeinsam mit meinen Freunden und Kollegen, den Küchenchefs Alexis Quaretti und Eric Barale, zu schreiben. Es ist eine großartige Gelegenheit, neue kulinarische Kreationen auszuprobieren und beliebte Klassiker, die unsere Gäste schätzen und lieben, auf innovative Weise zu präsentieren. Wir haben viele aufregende Pläne für diese neueste Version von Jacques und ich kann es kaum erwarten, sie zu teilen.“

Chef Quaretti ergänzt: „Es ist eine großartige Gelegenheit, Jacques auf unsere beiden neuesten Schiffe zu bringen. Besonders begeistert bin ich, mit dem Meister persönlich zusammenzuarbeiten, um diese Weiterentwicklung unseres charakteristischen französischen Restaurants zu gestalten. Bei der Konzeption dieser neuen Generation von Jacques war es mir ein besonderes Anliegen, Rezepte aus meinen Kindheitserinnerungen einfließen zu lassen und meine Vorstellung von französischer Familienküche zu vermitteln - zugleich aber auch das klassische Bistro-Erlebnis zu würdigen.“

Weitere Informationen unter: www.oceaniacruises.com (red)