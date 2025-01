Mecklenburg-Vorpommern setzt in diesem Jahr auf´s Wasser

Mecklenburg-Vorpommern bietet Gästen mit Ostsee und Mecklenburger Seenplatte beeindruckende Wasser- und Naturlandschaften aus Küsten, Stränden, Seen und Wäldern. Neue, revitalisierte oder innovative Unterkünfte, ob in den Seebädern, in Naturparks oder am Schlossgelände, bieten Gästen naturnahe Aufenthalte am Wasser und zahlreiche Outdoor-Erlebnisse. Ganz im Trend von Coolcation - einer Reiseform, bei der Urlauber bewusst kühlere Destinationen oder Unterkünfte wählen - finden sie in den heißen Sommermonaten Abkühlung auf dem Hausboot, im Tiny House oder im Strandhotel.

Auf dem Hausboot oder im Tiny House



Dem Wasser besonders nah kommt man im Hausbooturlaub. Die verschiedenen Charterunternehmen der Mecklenburger Seenplatte stellen typische Hausboote, Bungalowboote, Flöße oder auch Saunahausboote zur Verfügung. Damit lassen sich als Familie oder Freundesgruppen die Seen und Kanäle auch als Anfänger (ohne Bootsführerscheinpflicht) bestens erkunden. Der Hausbootspezialist Kuhnle-Tours mit Sitz in Rechlin an der Müritz etwa hat eine neue Charterbasis in Malchin an der Peene eröffnet. Von dort aus können Gäste führerscheinfrei einen großen See und einen über 100km schleusenfreien Fluss mit den Hansestädten Demmin, Loitz und Anklam befahren. Tipps für Touren und Anbieter unter: www.auf-nach-mv.de/hausboot

Auf Privatsphäre und Komfort muss auch beim Camping und Glamping nicht verzichtet werden. Am Kleinen Pälitzsee in der Mecklenburgischen Kleinseenplatte hat der Campingplatz „Ahoi Camp Canow“ von „Ahoi Bullis & Camps“ 2024 eröffnet. Neben den 300 Stellplätzen sind auch fünf Tiny Houses zu mieten. Diese bieten Platz für zwei oder vier Personen - auf fünf oder 22m2 - und ungestörten Blick auf den See von der eigenen Terrasse. 60m2 auf zwei Ebenen und eine überdachte Veranda bieten hingegen die drei Schwedenhäuser oberhalb des Hanges und sind ideal für Familien und Gruppen bis zu sechs Personen. Vor Ort können Kanus, Kajaks sowie Flöße ausgeliehen werden. Weitere Infos unter: ahoi-camp-canow.de

Im April 2025 eröffnet ein neues Resort in Groß Kordshagen, westlich von Stralsund. Das Prima Camping Resort Boddenblick wird Stellplätze für fast 200 Wohnmobile oder Autos mit Dachzelt bieten. Zudem sind 35 Tiny Houses zwischen 18 und 38m2 geplant sowie zehn Schlaffässer aus Holz mit Ladestationen für E-Autos und E- Bikes. Bei Wanderungen, Radtouren (E-Bikes können gemietet werden), Inselhopping, und Beachvolleyball kommt Bewegung nicht zu kurz. Der Wellnessbereich soll im Frühling 2025 eröffnen. Weitere Infos unter: www.prima-resorts.com

Kleine Hotels und Natur pur

Neu an der Südspitze des Plauer Sees, dem drittgrößten See in Mecklenburg-Vorpommern, ist das Beech Resort Plauer See, eingebettet in das Landschaftsschutzgebiet Ganzliner Holz. Die 72, meist mit Küchenzeile ausgestatteten Zimmer, Apartments und die Seevilla sind hell und naturverbunden eingerichtet. Französische Balkone oder Terrassen ermöglichen einen weiten Blick in die Natur, die Badebucht mit Badewiese, Bootssteg, ein Wald-Spa und ein Restaurant komplettieren das Angebot. Weitere Infos unter: www.beechresort-plauer-see.com

Das im Jahr 1751 erbaute Schloss Groß Plasten nahe Waren (Müritz) in der Mecklenburgischen Seenplatte wurde nach einer Sanierung unter dem Namen „The Reset“ als Fastenhotel wiedereröffnet. Die 52 Zimmer befinden sich im Hauptgebäude und im anliegenden Kutscherhaus befinden. Die Fasten- und Detoxkuren erfolgen unter ärztlicher Begleitung. Weitere Infos unter: www.reset-hotel.de

Auf eine über 100 Jahre alte Geschichte und mehrere Besitzer blickt die Villa Astoria am Eingang zur Ostseeallee in Kühlungsborn- Ost zurück. Das Privathotel wurde aufwändig saniert und als Boutiquehotel eröffnet, nicht ohne den Charme des historischen Gebäudes modern und authentisch in die Gegenwart zu transportieren. Mit 19 eleganten und in hauptsächlich Weiß- und Sandtönen gestaltete Suiten, darunter eine Wellness Suite, die Panorama Suite und die Turm Suite, wurde ein zeitloser Rückzugsort am Meer geschaffen. Weitere Infos unter: www.villa- astoria.de

In der Bubble

Nicht ganz am Wasser, aber am Rande des Naturparks Stettiner Haff können Gäste im Schloss Krugsdorf eine besondere Übernachtungsmöglichkeit in zwei Bubble Tents genießen. Die transparenten, kuppelförmigen Zelte stehen in abgeschirmten so genannten „Wellness-Gärten“ mit Hängematte, Badefass, Solardusche und Sauna. Weitere Infos unter: www.schloss-krugsdorf.com/bubble-tents

Weitere Ideen unter: www.auf-nach-mv.de (red)