Vielfältiges Friaul-Julisch Venetien

20 Anbieter aus Italien – Vertreter von Hotels, Ferienwohnungen, Incoming-Agenturen und Convention Bureau – trafen sich dabei mit 25 VertreterInnen von Reiseveranstaltern aus Österreich, um sich über ihre Produkte rund um Lignano Sabbiadoro, Grado, Triest, Tarvisio, Udine und Pordenone auszutauschen. Im Anschluss fand ein kulinarisch-künstlerischer Abend für die Branche und Medien, organisiert von PromoTurismoFVG und ENIT S.p.A., Italienische Zentrale für Tourismus, statt.

Geschichte, Berge, Meer und mehr

Sandra Battigaglia von PromoTurismoFVG wies gegenüber JournalistInnen u. a. auf die Vielfalt von Friaul-Julisch Venetien - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia auf Italienisch – hin, sei es kulturell mit viel Geschichte und diversen Einflüssen, landschaftlich mit Bergen, Meer und Stränden, Flüssen, fruchtbaren Ebenen und Lagunen, Outdoormöglichkeiten zu Land und zu Wasser und schließlich kulinarisch mit hervorragenden Weinen und Gastronomie. Die Nähe zu Slowenien hat nun auch für 2025 erstmals eine grenzüberschreitende Europäische Kulturhauptstadt hervorgebracht: Nova Gorica – Gorizia. Die Eröffnung ist für den 8. Februar geplant. ItalienbesucherInnen können in diesem Zusammenhang auch noch bis 4. Mai die Ausstellungen „Andy Warhol. Beyond Borders“ in Gorizia und „McCurry – Eyes upon the World“ genießen.

Die kulinarische Reise wurde an dem Abend von Kreationen des Michelin-Sternekochs Alessio Devidè, begleitet von Weinen aus der Region, gestaltet, umrahmt von Musik, „Sandkunst“ und einer Cocktail-Show.