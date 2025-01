ÖAMTC erwartet 2025 Städtereisen-Boom

2025 werden in vielen Städten Europas und Österreichs Jubiläen gefeiert - um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, empfiehlt das ÖAMTC Reise-Service Jubiläen und besondere Gegebenheiten rund um Großevents bei der Reiseplanung zu berücksichtigen. "Im Zuge von Jubiläen werden oft Events veranstaltet - ein guter Grund für viele Kulturbegeisterte, in diesem Jahr eine bestimmte Stadt zu besuchen. Allerdings können aufgrund der Feierlichkeiten die Preise für Unterkünfte teurer sein, auch sollten Reisende mit einem erhöhten TouristInnen-Aufkommen rechnen", weiß ÖAMTC Reiseexpertin Yvette Polasek.

Italien - Jubeljahr in Rom & Karneval in Venedig

Alle 25 Jahre verkündet die Römisch-Katholische Kirche ein Jubiläumsjahr - so auch 2025. In Rom werden bis zu 45 Mio. PilgerInnen und BesucherInnen erwartet. Die Zeremonien haben bereits am Heiligen Abend 2024 mit der feierlichen Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom begonnen und dauern bis zum 6. Jänner 2026 an. Über das ganze Jahr verteilt finden zahlreiche Veranstaltungen statt, meist muss man sich dafür vorab registrieren und ggf. auch einen Zeitslot buchen. "Menschenmassen im Vatikan bzw. in ganz Rom kann man zwar nie ganz vermeiden, aber Reisende sollten sich gerade heuer des Jubiläumsjahrs bewusst sein", so die Reiseexpertin des Mobilitätsclubs.

Neben Rom lockt auch die Lagunenstadt Venedig viele TouristInnen an - bekannt ist Venedig vor allem für den Karneval. Gefeiert wird dieser heuer von 14. Februar bis 4. März 2025 unter dem Motto "Il tempo di Casanova" (Die Zeit Casanovas), der vor 300 Jahren das Licht der Welt erblickt hat. Besonders zu dieser Zeit werden viele TouristInnen aus der ganzen Welt erwartet. Den Karneval von Venedig betrifft die geltende Eintrittsgebühr in die Altstadt aber noch nicht. Doch spätestens ab 18. April 2025 sollte man sich rechtzeitig informieren, an welchen 54 Tagen des Jahres diese zu bezahlen ist. Nähere Infos dazu HIER

Kulturhauptstädte 2025

Europas Kulturhauptstädte 2025 sind Chemnitz in Deutschland und Nova Gorica/Gorizia in Slowenien/Italien. Die sächsische Industriestadt trägt als sechste deutsche Stadt diesen Titel, während die Grenzstädte Nova Gorica/Gorizia vorleben, dass Kunst und Kultur Grenzen überwinden und über den Tellerrand schauen lassen.

Jubiläumsjahr für Strauss und Porsche

Für Klassik-LiebhaberInnen, die innerhalb von Österreich Urlaub machen möchten, ist der 200. Geburtstag von Johann Strauss besonders interessant - dieser wird heuer mit einem vielfältigen Kulturprogramm in Wien gewürdigt. Die Donaumetropole bietet neben traditionellen Konzerten auch innovative Formate, die klassische Musik mit modernen Elementen verbinden.

Für Autofans lohnt sich dieses Jahr ein Besuch in Graz besonders: Die Sonderausstellung der motionexpo Graz gedenkt in diesem Jahr einer der bedeutendsten österreichischen Persönlichkeiten der automobilen Geschichte - Ferdinand Porsche, der vor genau 150 Jahren geboren wurde. "Wer eine Rundreise auf den Spuren des Erfinders der weltbekannten Sportwagenmarke machen möchte, startet am besten im Ferdinand Porsche Geburtshaus in Liberec/Tschechien, macht Halt in Graz, besucht das Porsche Automuseum in Gmünd in Kärnten und beendet die Reise im Porsche-Museum in Stuttgart", empfiehlt Polasek.

