Costa präsentiert Neuheiten 2025/26 auf der Ferien-Messe

Für das Jahr 2025 hat Costa Kreuzfahrten besondere Urlaubsziele im Mittelmeer, in Nordeuropa, in der Karibik, in den Arabischen Emiraten sowie die Weltreise 2026 im Programm. Ganz neu ist die Reiseroute zu den Kanarischen Inseln im Winter 2025/2026. Auf der Wiener Ferien-Messe, die von 16. bis 19. Jänner 2025 über die Bühne geht, ist das Team rund um Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland, in Halle C, Stand Nummer 0829, zu finden.

Neuheiten im Sommer 2025

Reisende wird in der kommenden Sommersaison wieder eine Vielzahl an neuen Routen, Destinationen und Landausflügen geboten. Hier einige ausgewählte Beispiele:

Traumhafte Buchten im östlichen Mittelmeer: 8- oder 15-tägige Kreuzfahrt

Von Mai bis September ist die Costa Deliziosa auf zwei einwöchige Reiserouten unterwegs, die auch zu einer langen, zweiwöchigen Kreuzfahrt kombiniert werden können. Die erste Route führt ab Marghera/Venedig nach Griechenland und Kroatien. Gäste können dabei neben Korfu und Zakynthos, auch Dubrovnik und Split erkunden. Bei der zweiten Reiseroute stehen die griechischen Inseln Santorini und Mykonos sowie Katakolon/Olympia im Fokus.

Überraschendes Griechenland: Neue Route ab Athen mit Fly & Cruise-Paket

Ein besonderes Highlight bietet die Costa Fortuna an: sie kreuzt auch im östlichen Mittelmeer und steuert auf einer neuen Route ab Athen die griechischen Inseln Mykonos, Kreta, Rhodos und Santorini an. Mit dem „Fly & Cruise“-Angebot von Costa, bei dem die Flüge inkludiert sind, ist die Reise ab/bis Wien mit Flug und Transfer zum Hafen nach Athen für österreichische Gäste besonders bequem.

Mitternachtssonne in Nordeuropa: ab/bis Hamburg auf längeren Kreuzfahrten

Für KundInnen, die es im Sommer etwas kühler mögen, geht es mit der Costa Favolosa von Mai bis Anfang September 2025 ab Hamburg auf sechs verschiedenen, längeren Reiserouten in den Hohen Norden: von Hamburg aus stehen Grönland, Island, Nordkap, England und Norwegen, inklusive Spitzbergen, und Schottland auf dem Programm. Die Costa Diadema nimmt im Sommer 2025 mit einwöchigen Kreuzfahrten ab/bis Kiel Kurs auf Kopenhagen und die norwegischen Fjorde. Neben Kopenhagen und Stavanger gehört auf dieser Route der tiefblaue Geirangerfjord zu den beeindruckendsten Stationen.

Neuheiten im Winter 2025/26

Strände und Vulkane auf den Kanarischen Inseln: Neue Route mit Fly & Cruise-Paket

Eine der neuen Winterrouten ist den Kanarischen Inseln an Bord der Costa Fortuna gewidmet und startet in Gran Canaria. In nur einer Woche Kreuzfahrt können die Reisenden sechs Inseln besuchen, darunter Madeira inmitten von Weinbergen und Zuckerrohrfeldern und die fünf Kanarischen Inseln Teneriffa, La Gomera, La Palma, Lanzarote und Gran Canaria, wo schwarze Erde und goldener Sand auf den blauen Ozean treffen. Für österreichische Gäste wird die Kreuzfahrt auch als „Fly & Cruise“-Angebot ab/bis Wien buchbar sein.

Einmal um die ganze Welt: Weltreise 2026 mit 14 zusätzlichen Tagen geschenkt

Bei Buchung bis 31.1.2025 erhalten Reisende die Weltreise 2026 an Bord der Costa Deliziosa mit 14 zusätzlichen Tagen ohne Aufpreis. Die Kreuzfahrt startet am 21. November 2025 von Triest aus und umrundet die Welt in 142 Tagen in westlicher Richtung: vom Mittelmeer geht es nach Barbados und weiter zu den exotischen Highlights, wie der Osterinsel, Französisch-Polynesien und Vanuatu. Reisende können die Metropole Sydney erkunden, traditionelle Kimonos in Japan bewundern und in die futuristischen Welten von Hongkong und Singapur eintauchen. Über Sri Lanka und die paradiesischen Malediven geht es nach Mauritius, bevor die Reise entlang der afrikanischen Küste zurück ins Mittelmeer führt.

Traumhafte Karibik: den Winter 2025/26 zum Sommer machen

Alle KundInnen, die sich für eine der drei Routen der Costa Fascinosa ab Point-à-Pitre (Guadeloupe) entscheiden, können die verschiedenen Nuancen der Karibik entdecken: Ob St. Lucia, Barbados, Antigua und Barbuda oder Trinidad, Tobago, Barbados und Grenada - mit dem inkludierten Fly & Cruise-Paket, das für österreichische Gäste buchbar sein wird, ist die Anreise zum Starthafen Pointà-Pitre ganz einfach.

Die Magie der Wüste: Vereinigte Arabische Emirate, Oman und Katar als Fly & Cruise-Angebot

Ein weiteres Ziel, um den Winter im Warmen zu erleben und dank des „Fly & Cruise“-Angebots leicht zu erreichen, sind die Arabischen Emirate, die mit der Costa Toscana erkundet werden können. Die einwöchigen Kreuzfahrten führen nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) mit einem zweitägigen Zwischenstopp, Muscat (Oman), Doha (Katar) und Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) und bringen den Gästen die alten Traditionen, die Natur, aber auch die futuristischen Städte dieser Region näher. Eine Reise, um die Magie der Wüste zu erleben.

Die aktuelle All-Inclusive Aktion „Sommerfreude und italienisches Lebensgefühl“ von Costa Kreuzfahrten ist bis 4. März 2025 buchbar und inkludiert das MyItalian-Genusspaket.

Neue Sea Destinations 2025/26

Darüber hinaus werden die Reiserouten von Costa Kreuzfahrten auch 2025/26 um neue Sea Destinations - "Ort" die nur von Bord aus entdeckt werden können - bereichert. Ganz neue erwarten die Gäste so beispielsweise ab Winter 2025/26: Tänze und Musik aus „Tausendundeiner Nacht“ im Rahmen des Events „Desert on the Sea“ sowie eine exklusive „White Moon Party“ in der Karibik inklusive spektakulärer Shows an Bord.

Weitere Informationen zu den Routen und aktuellen Angeboten unter: www.costakreuzfahrten.at (red)