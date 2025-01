Flughafen Klagenfurt: Springer Reisen-Sommercharter nach Paros

Auch in der kommenden Sommersaison steht UrlauberInnen ab Klagenfurt wieder eine wöchentliche Direktverbindung auf die Kykladen Insel Paros zur Verfügung. Die beliebte Schwesterninsel Naxos wird mit Flug von Klagenfurt nach Paros und einem kurzen privaten Schiffstransfer angeboten.

„Wir freuen uns, auch im heurigen Sommer den KärntnerInnen in Zusammenarbeit mit dem Klagenfurt Airport wieder Urlaubsreisen nach Griechenland anbieten zu können. Die Traumdestination Paros wird direkt von Klagenfurt angeflogen, die Schwesterninsel Naxos ist bequem und einfach per 20-minütigem Schiffstransfer erreichbar, auch ideal für Inselkombinationen,“ so Andrea Springer, Griechenland-Expertin und Geschäftsführerin von Springer Reisen.

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, unterstreicht die gute Partnerschaft mit Springer Reisen: „Springer Reisen ist ein wichtiger und sehr geschätzter Partner unseres Flughafens. Die wöchentlichen, direkten Flüge von Klagenfurt auf die griechische Trauminsel Paros sind auch im heurigen Sommer ein tolles Angebot für alle Griechenland-Fans."

Details zum Sommercharter Klagenfurt - Paros:

Zeitraum: 24. Mai - 4. Oktober 2025

24. Mai - 4. Oktober 2025 Flugtag: Samstag

Samstag Airline: Avantiair, Dash8-Q400 (78 Sitzplätze)

Avantiair, Dash8-Q400 (78 Sitzplätze) Flugzeiten:

Abflug Klagenfurt: 14:20 Uhr - Ankunft Paros: 18:05 Uhr

Abflug Paros: 10:30 Uhr - Ankunft Klagenfurt: 13:35 Uhr

Weitere Infos & Buchungen unter: www.springerreisen.at (red)