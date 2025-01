Mein Schiff: Musikalische Themenreisen 2025

Das Shanty, als Arbeitslied der Seeleute bekannt, spielt auch auf der Mein Schiff Flotte eine große Rolle. Regelmäßig singt die Crew der Schiffe gemeinsam mit den Gästen die bekanntesten Shantys. Die Begeisterung ist jedes Mal so groß, dass TUI Cruises sich jetzt entschlossen hat, dem beliebten Genre mit „Shanty Ahoi“ eine ganze Reise mit den traditionellen Seemannsliedern zu widmen.

Die Mein Schiff 3 startet ihre Reise vom 14. bis 24. Mai 2025 in Bremerhaven und führt die Gäste unter anderem nach Liverpool und Edinburgh. An Bord erwartet die Gäste ein musikalisches Programm, das die Tradition der Seemannslieder in ihrer ganzen Vielfalt zelebriert. Der schottische Singer Songwriter Nathan Evans bringt mit seinem weltberühmten Hit „Wellerman“ und weiteren modernen Shanty-Interpretationen frischen Wind in diese Tradition. Für Gänsehautmomente sorgen außerdem die Stimmen von Kimber’s Men sowie lokale Shantychöre.

„Mein Schiff im Beat-Fieber“

Im Rahmen dieser Reise dreht sich alles um die legendäre Musik der Beatles. Ab Bremerhaven erkunden die Gäste vom 24. August bis 3. September 2025 beispielsweise Belfast, Greenock/Edinburgh und Southampton. Für die musikalischen Highlights an Bord sorgt unter anderem die schwedische Band Pepperland. Sie verbinden Musik, Anekdoten und interaktive Elemente zu einer mitreißenden Show, die die Gäste der Mein Schiff 3 auf eine emotionale Reise durch die Geschichte der Beatles entführt. Auch die aus Birmingham stammende Tribute-Band "Love The Beatles" werden mit ihrer Show inklusive Vintage-Instrumenten, passender Bühnenkleidung und originalgetreuen Interaktionen für Stimmung sorgen.

One Night with ABBA

Auf der musikalischen Themenreise „Take a Chance at Sea - a Tribute to ABBA“ vom 17. bis 24. Oktober 2025 präsentieren die Künstler von One Night with ABBA mit originalgetreuen Outfits, ikonischen Melodien und einer authentischen Bühnenperformance die größten Hits von Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid. Von unvergesslichen Klassikern wie "Dancing Queen" über "Mamma Mia" bis hin zu "Waterloo" sorgt ihre Show für große Gänsehautmomente. Die Reise auf der Mein Schiff 5 führt durch die malerische Inselwelt Griechenlands und verbindet kulturelle Highlights mit musikalischen Erlebnissen und verspricht ein abwechslungsreiches Bordprogramm, das ganz im Zeichen der schwedischen Pop-Ikonen und des griechischen Lebensgefühls steht.

Preisbeispiele:

Die 10-tägige Themenreise „Shanty Ahoi“ mit der Mein Schiff 3 ab/bis Bremerhaven vom 14. bis 24. Mai 2025 gibt es ab 2829 EUR p.P. in einer Balkonkabine, bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen und inkl. Frühbucherrabatt in Höhe von 130 EUR bis zum 31.01.2025.

Die 10-tägige Themenreise „Mein Schiff im Beat Fieber“ mit der Mein Schiff 3 ab/bis Bremerhaven vom 24. August bis 3. September 2025 gibt es ab 3069 EUR p.P. in einer Balkonkabine, bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen und inkl. Frühbucherrabatt in Höhe von 130 EUR bis zum 31.01.2025.

Die 7-tägige Themenreise „Take a Chance at Sea – a Tribute to ABBA“ mit der Mein Schiff 5 ab/bis Heraklion/Kreta vom 17. bis 24. Oktober 2025 gibt es ab 1499 EUR p.P. in einer Balkonkabine, bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen und inkl. Frühbucherrabatt in Höhe von 100 EUR bis zum 31.01.2025.

Weitere Infos unter: www.meinschiff.com (red)