TUI Care Foundation: Neues Projekt für junge KünstlerInnen in Marokko

TUI Colourful Cultures Morocco erweitert nicht nur das kulturelle Angebot Marrakeschs, sondern bietet jungen Menschen vor Ort auch berufliche Chancen im Kunstbereich. Indem die Initiative das geringe Ansehen und die unzureichende Bezahlung künstlerischer Berufe thematisiert, fördert sie ein Umfeld, in dem sich aufstrebende KünstlerInnen entfalten und ihren Familien ein angemessenes Einkommen sichern können.

Kunstprogramm für aufstrebende Talente

Die Initiative, die in Zusammenarbeit mit der Ali Zaoua Foundation bereits in mehreren anderen marokkanischen Städten durchgeführt wurde, bietet jungen Menschen ein umfassendes Kunstprogramm bestehend aus Tanz, Gesang und Straßenkunst. An die zwanzig vielversprechendsten Teilnehmenden werden dabei Stipendien vergeben, um sie bei ihren unternehmerischen Zielen zu unterstützen, so dass sie die Möglichkeit erhalten, mit ihrer kreativen Berufung ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Veranstaltungsort ist das Kulturzentrum Les Étoiles Jamaâ El Fna der Ali Zaoua Foundation im Herzen von Marrakesch. Neben dem Kunstprogramm wird das Zentrum durch Veranstaltungen wie Live-Auftritte, Ausstellungen, Festivals und Führungen Verbindungen zur Tourismusbranche knüpfen und bei 50 Veranstaltungen 35.000 BesucherInnen begrüßen. (red)