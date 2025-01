Israel investiert über 60 Mio. EUR in Tourismusprojekte

Knapp 100 Bewerbungen von Unternehmen aus der Reise- und Freizeitbranche sind beim Israelischen Tourismusministerium eingegangen. Schlussendlich wurden 55 Projekte ausgewählt, die nun finanziell gefördert werden sollen. Dazu zählen Zentren des kulturellen Erbes, Lasershows an besonderen Orten, Parks, Attraktionen, Radwege und vieles mehr.

Zu den unterstützten Projekten gehören die Taufstelle Qasr al-Yahud, eine Uferpromenade in Ginossar, die Renovierung des Aquädukts in Jisr al-Zarqa, eine ökologische Promenade in Kfar Aza, die Beleuchtung von Denkmälern in Jerusalem, eine ökologische Promenade in Kfar Aza, eine nächtliche Erlebnistour in Katzrin, Lasershows im Yachthafen von Eilat und in den Ritterhallen der Zitadelle in Akko und vieles mehr. Im Jahr 2025 findet in Israel zudem das sogenannte „Jubilee 2025“ statt. Das Heilige Jubiläum der katholischen Christen, das am 24. Dezember 2024 beginnt, findet alle 25 Jahre statt. Im Rahmen dessen fanden bereits diverse Infrastrukturarbeiten an heiligen Stätten, Sehenswürdigkeiten, Hotels und mehr statt.

„Wir richten unseren Blick hoffnungsvoll nach vorne und arbeiten daran, Israel im deutschen Markt präsent zu halten“, so Ksenia Kobiakov, Direktorin des Staatlichen Israelischen Tourismusbüros in Deutschland. „Wir arbeiten stetig daran, das Vertrauen der Reisenden zurückzugewinnen und zu zeigen, dass Israel ein sicheres Reiseland ist. Der Investitionsplan des Tourismusministeriums trägt dazu bei.“

Neue Einreiseregelung

Seit 1. Jänner 2025 gilt in Israel eine neue elektrische Einreisegenehmigung, die ETA-IL. Diese vereinfacht die Einreise für Inhaber eines Reisepasses aus Österreich, Deutschland und der Schweiz signifikant. Die Genehmigung kann online beantragt werden und kostet 25 Schekel (ca. 6,62 EUR). Im Anschluss ist sie zwei Jahre lang oder bis Ablauf des Reisepasses gültig. Dabei ist es nicht notwendig die Bestätigung ausgedruckt mitzuführen und auch sonst läuft die neue Einreise-Genehmigung komplett digital ab: Nach der Ankunft am Flughafen muss man lediglich den Reisepass an den zahlreichen dafür vorgesehenen Automaten scannen. Auch das persönliche Gespräch an einem Einreiseschalter entfällt, sodass bei der Einreise nach Israel keine Fragen beantwortet werden müssen. (red)