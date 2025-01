Die Tradition des Barbecues in einem neuen Museum in Kansas City entdecken, Top-Fußballvereine aus aller Welt bei ihren Wettkämpfen in US-Städten anfeuern, in Alaska ein berühmtes Schlittenhunderennen sehen oder den neuen Epic Universe Park von Universal Orlando besuchen – diese und viele weitere Attraktionen und Veranstaltungen machen die USA für das kommende und auch schon das darauffolgende Jahr zu einem Muss auf der Bucket List. Visit the USA stellt einige Highlights vor.

Ausgewählte Highlights 2025

In Nashville, Tennessee, feiert die Grand Ole Opry - ein legendärer Veranstaltungsort für Country-Musik - den hundertsten Jahrestag ihrer ersten Show im Jahr 1925 mit einer Reihe spezieller Opry 100-Aufführungen und -Erlebnissen. Ebenfalls in Tennessee feiert der Dollywood Vergnügungspark der Sängerin Dolly Parton sein 40-jähriges Bestehen und die erste volle Saison der Dolly Parton Experience - einem Museum über ihr Leben. Dollywood liegt in Pigeon Forge, dem Tor zum Great Smoky Mountains National Park.

Die spektakulären Mardi Gras Paraden von New Orleans beginnen am 4. März, gefolgt vom French Quarter Fest vom 10. bis 13. April, dem New Orleans Jazz & Heritage Festival vom 24. April bis 4. Mai und dem Essence Festival of Culture vom 3. bis 6. Juli. 2025 startet Alabama das Jahr der Alabama Trails mit 20 Themenrouten, die von Informationen über den Bürgerkrieg und die Bürgerrechtsbewegung bis hin zu Outdoor-Aktivitäten wie Golf, Jagen und Angeln reichen.

Die WorldPride findet vom 17. Mai bis 8. Juni in Washington, D.C., statt und feiert die weltweite LGBTQ+ Community und den 50. Jahrestag der Pride-Feierlichkeiten in der Hauptstadt der USA. Zu den Veranstaltungen gehören eine Parade und ein Straßenfest, ein Marsch und eine Menschenrechtskonferenz sowie kulturelle Programme.

San Antonio, Texas, das auf der Travel + Leisure's Best Places to Go in 2025 Liste steht, hat im neuen Jahr viele neue Attraktionen, aber auch Hotels im Angebot: das Kimpton, InterContinental und Plaza. Doch die ungewöhnlichste neue Unterkunft der Stadt befindet sich im Zoo: Die Spekboom Lodge ist ein luxuriöser Rückzugsort mit Übernachtungsmöglichkeiten für (menschliche) Besucher. Die neue Naylor Savanna ist ein Lebensraum für Zebras, Giraffen, Nashörner und andere Tiere.

Kansas City im US-Bundesstaat Missouri ist seit langem bekannt für leckeres Barbecue. Im März eröffnet die Stadt das weltweit erste Museum of BBQ. Dort wird die Geschichte und Kultur des Grillens erforscht, einschließlich verschiedener Grill-Stile aus Texas, North Carolina und South Carolina und Memphis, Tennessee.

Dies sind nur einige ausgewählte Höhepunkte des Jahres 2025 - weitere News für das kommende und darauffolgende Jahr finden Interessierte unter: www.VisitTheUSA.de (red)