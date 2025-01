Celebrity Cruises: Neue Angebote für Agents & KundInnen

Beim Gewinnspiel „Schlag den Leon“ wird das Wissen der ReiseberaterInnen auf die Probe gestellt. Wer teilnehmen möchte, muss innerhalb von vier Wochen das deutschsprachige Trainings-Programm auf Celebrity Central absolvieren. Je früher man das Training abschließt, desto hochwertiger ist der Preis.

Trainieren & gewinnen

Das Celebrity-Training richtet sich sowohl an Counter-Neulinge als auch an Profis, die noch nicht viel Erfahrung im Verkauf von Kreuzfahrten mit Celebrity Cruises haben. Die Kurse sind in mehrere Themenblöcke untereilt. Die Rubrik „Kreuzfahrt-Grundlagen“ beinhaltet drei Lernmodule und wurde hauptsächlich für Einsteiger konzipiert. In der Kategorie „Warum Celebrity?“ erfahren die Teilnehmer in vier kurzen Kursen alles, was Celebrity von anderen Kreuzfahrtgesellschaften unterscheidet. In der Rubrik „Celebrity verkaufen“ geht es in drei Kursen über das Buchen, den Verkauf von Extras und die Vorbereitung der Kundinnen und Kunden auf die Reise mit Celebrity Cruises.

Das neue Gewinnspiel ist Bestandteil einer groß angelegten Incentive-Kampagne auf dem deutschsprachigen Markt. Bis Ende März gibt es bei Celebrity Cruises jeden Monat ein neues Expedienten-Gewinnspiel. Insgesamt werden mehr als 700 Preise verlost. Weitere Informationen unter www.celebritycentral.de.

Buchungsaktionen für KundInnen

Celebrity Cruises hat außerdem mehrere Sonderaktionen für Kreuzfahrten aufgelegt. Gäste profitieren dabei von ermäßigten Preisen für die Kabine sowie für Zubringerflüge. Außerdem greift eine besondere „Booking Flexibility“.

35% Ersparnis für den ersten und zweiten Gast: KundInnen, die bis zum 3. März 2025 eine Celebrity Cruises-Kreuzfahrt mit Abfahrten bis 30. April 2027 buchen, können kräftig sparen. Die erste und zweite Person erhält im Angebotszeitraum eine Ermäßigung in Höhe von bis zu 35% auf den Kreuzfahrtpreis. Zusätzlich sparen Celebrity-Gäste im gleichen Angebotszeitraum bis zu 600 EUR extra auf den Kreuzfahrtpreis pro Kabine. Dieses Angebot ist für alle Kabinen-Kategorien und Kreuzfahrten weltweit gültig, außer für Galapagos-Kreuzfahrten.

Fly & Cruise - 100 EUR p.P auf Europa- und Karibik-Flüge sparen: Celebrity-Gäste, die zur Kreuzfahrt die Flüge innerhalb Europas oder in die Karibik buchen, können bis zum 3. März 2025 (Ende des Angebotszeitraums) auf ausgewählten Routen mit Abfahrten zwischen dem 1. Februar 2025 und 30. April 2026 bis zu 100 EUR p.P. beim Flug sparen. Die Flugpreisersparnis gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit auf ausgewählten Flügen, Fluggesellschaften und Tarifarten. Berechtigte Kabinentypen sind Economy, Premium, Business und First Class. Zu den zulässigen Abflughäfen für Exklusivtarife gehören Wien, München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Genf und Zürich.

Umbuchung ohne Gebühr möglich:

Im Angebotszeitraum gelten auch besondere Umbuchungskonditionen. Celebrity Cruises erlaubt eine einmalige kostenfreie Umbuchung von Schiff und Abfahrtsdatum innerhalb von 70 Tagen vor der Abfahrt. Weitere Informationen zu den aktuellen Sonderaktionen sowie alle Details zu den Schiffen, Routen, Zielen und Erlebnissen an Bord unter: www.celebritycruises.de (red)