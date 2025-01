Zwei Queens starten Hamburg ihre Weltreisen

Ab/bis Hamburg werden vom 4. Jänner bis zum 30. März in 85 Nächten 22 Länder und 46 Häfen von der Queen Victoria angelaufen. Neben der Durchquerung des berühmten Panamakanals und der Umrundung Kap Horns warten zudem über 25 UNESCO-Welterbestätten auf einen unvergesslichen Besuch. Außerdem im Gepäck: Übernachtaufenthalte in Rio de Janeiro, Buenos Aires und Lima sowie die paradiesischen Gewässer der Karibik.

111 Nächte-Reise der Queen Ann

Nur drei Tage später, am 7. Jänner, bricht die Queen Ann ebenfalls ab/bis Hamburg zu ihrer ersehnten Premierenweltreise auf. Damit reiht sich das insgesamt 249. Cunard Schiff in die über 100-jährige Erfahrung des Weltreisen-Pioniers ein. In 111 Nächten läuft die neue Queen insgesamt 20 Länder und 32 Häfen an, die meisten davon zum ersten Mal. Zudem können sich Gäste auf Übernachtaufenthalte in den berühmtesten Metropolen der Welt freu-en: unter anderem New York, San Francisco, Honolulu, Sydney und Hong Kong. Auf-regendes Highlight: Am 12. Februar wird die internationale Datumsgrenze überquert und dabei erleben die das seltene Phänomen eines „Zeitsprungs“.

Vorgeschmack auf 2025

Auch für das kommende Reisejahr 2026 stehen wieder zwei erlebnisreiche Weltreisen auf dem Programm. Die Queen Mary 2 lädt Gäste auf eine 108-Nächte-Weltreise zu fernen Kontinenten, einschließlich Premierenanläufen an den sonnenverwöhnten Küsten von Kona (Hawaii) und Manzanillo (Mexiko) ein – bereits ab 14.400 EUR pro Personen in der Innenkabine.

Und die Queen Anne begibt sich in 117 Nächten auf das ultimative Abenteuer auf dem Meer ab 12.606 EUR pro Person in der Innenkabine. Zu entdecken gibt es nicht nur die malerischen Strände von Réunion und Mauritius sowie die pulsierende Stadt der Engel, Los Angeles, sondern mit Glück eine totale Sonnenfinsternis beim Anlauf in La Coruña. (red)