Fünf besondere Winteraktivitäten in den USA

Von Schneeschuhwanderungen durch atemberaubende Landschaften über rasante Schneemobil-Touren bis hin zu malerischen Winterfestivals – die kalte Jahreszeit bietet eine Vielzahl von Aktivitäten für jeden Geschmack und jedes Alter. Hier fünf spannende Alternativen zum Skifahren in den USA:

Winterzauber-Festivals in Vermont und Colorado

Mit der kalten Jahreszeit kommt jede Menge festliche Stimmung auf. So auch in der Landschaft von Vermont. Vom 22. bis 26. Jänner 2025 verwandelt sich die Region in ein winterliches Märchenland. Beim Stowe Winter Carnival können BesucherInnen sich auf farbenfrohe Paraden, traditionelle Musik- und Tanzaufführungen sowie verschiedene Wettbewerbe freuen. Höhepunkt ist der Schneeskulpturen-Wettbewerb, bei dem lokale Künstler ihre beeindruckenden Kunstwerke aus Schnee und Eis präsentieren. Ein weiteres Highlight sind die beliebten Winterspiele, die zum Mitmachen animieren: BesucherInnen können unter anderem außergewöhnliche Sportarten wie Snowgolf und Snowvolleyball ausprobieren und an Turnieren teilnehmen.

Fast zeitgleich finden vom 20. bis 29. Jänner in Breckenridge in Colorado die spektakulären International Snow Sculpture Championships statt. Hier kann man beeindruckende gefrorene Kunstwerke bewundern, die von Talenten aus der ganzen Welt erschaffen werden, und aus den Eisskulpturen direkt auch seinen Favoriten wählen. Zahlreiche Aktivitäten wie Live-Musik, Workshops und kulinarische Genüsse aus der Region runden das Festival ab und machen es zu einem absoluten Muss bei einer Winterreise in die USA.

Speed-Abenteuer in Idaho

In den Wintermonaten verwandelt sich Idaho in ein weißes Wunderland. Die weitläufigen Gebirgsregionen, malerischen Wälder und tief verschneiten Täler laden zu Erkundungen mit dem Schneemobil ein. Auf den Trails tauchen Naturliebhaber, Abenteuerlustige und Familien in die Wildnis des amerikanischen Westens ein. Zu den beliebtesten Zielen gehören die McCall Area und das Silver Valley, die nicht nur mit traumhaften Schneeverhältnissen, sondern auch mit einer faszinierenden Tierwelt und Ausblicken auf die Rocky Mountains beeindrucken. Mit 2,3 Mio. Hektar Waldfläche ist der Payette National Forest eines der besten Gebiete für Snowmobiling in Nordamerika. Die präparierten Strecken in Idaho sind für AnfängerInnen und erfahrene FahrerInnen gleichermaßen geeignet:

Hundeschlittenfahrten in Wyoming

Hundeschlittenfahrten gibt es nicht nur in Alaska. Die Touren mit den flinken Vierbeinern sind auch in Wyoming eine wunderbare Gelegenheit, die alpine Natur hautnah zu erleben und in die Traditionen der Wildnis einzudringen. Dog Sledding ist tief in den Kulturen des Nordens verwurzelt. Jackson Hole, am Rande des Grand-Teton-Nationalparks gelegen, bietet zahlreiche geführte Touren an, die Klein und Groß begeistern. Auf diesen Fahrten erfahren BesucherInnen alles über die Geschichte der Hundeschlitten, die Pflege und das Training der Vierbeiner und die eng abgestimmte Zusammenarbeit von Mensch und Tier. Die Hundeschlittenfahrten führen durch verschneite Wälder, über gefrorene Flüsse und entlang der imposanten Bergkette der Grand Teton Mountains, die das Tal von Jackson Hole umrahmen. Besonders gefragt sind Touren, die zu den berühmten Granite Hot Springs führen: Die Thermalquellen laden nach einer frostigen Fahrt zum Entspannungsbad ein.

Schneeschuhwanderungen in Montana

Mit Einbruch des Winters öffnet Montana seine weiß gezuckerten Wälder und Berglandschaften für eine besondere Ski-Alternative: Schneeschuhwandern. Dieses simple, aber eindrucksvolle Outdoor-Erlebnis bringt BesucherInnen mitten in die stille, unberührte Winterwildnis des „Big Sky Country“. Snowshoeing ist eine sportliche und gleichzeitig sichere Aktivität für jeden – egal, ob als Familie oder auf Solo-Tour als erfahrener Wandernder. Regionen wie der Glacier National Park sind bekannt für ihre spektakulären, verschneiten Routen. Zahlreiche geführte Touren und individuell gestaltbare Routen sorgen dafür, dass jeder das perfekte Schneeschuh-Erlebnis findet. Die richtige Ausrüstung gibt es zum Verleih. Einige Touren bieten sogar die Möglichkeit, auf Spuren im Schnee von Wildtieren wie Elchen oder Hirschen zu stoßen. Viele Routen rund um die Städte Missoula und Bozeman bieten ganz spezielle Familien-Touren an, die leicht begehbar sind und gleichzeitig beeindruckende Einblicke in die landschaftliche Vielfalt Montanas geben.

Minnesota: Home of Ice Hockey

Minnesota ist weltweit bekannt als der „State of Hockey“. Mit einer langen Tradition, eingefleischten Fan-Gemeinschaften und einer Vielzahl an nationalen und internationalen Talenten ist der Bundesstaat der 10.000 Seen das Herz des amerikanischen Eishockey-Sports. Ob auf gefrorenen Seen oder in den professionellen Arenen – in Minnesota muss man sich unbedingt ein Spiel ansehen oder vielleicht sogar selbst zum Hockey-Schläger greifen. Ein Pflichttermin zum Jahresbeginn: Zum 20. Mal finden vom 22. bis 26. Jänner 2025 die U.S. Pond Hockey Championships (USPHC) am Lake Nokomis statt. Die Veranstaltung bringt HockeyspielerInnen und -fans für mehrere Tage zusammen. Neben den Wettkämpfen kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Wer eine Pause vom Eishockey braucht, kann sich auf eine Entdeckungsreise entlang der mehr als 320 km langen Spazierwege begeben oder sich auf einer der zahlreichen Eislaufflächen auf Kufen austoben. Oder wie wäre es mit Sightseeing in den sogenannten „Twin Cities“ Minneapolis und Saint Paul? Langweilig wird es hier im mittleren Westen garantiert nicht. (red)