Leonardo Hotels übernimmt das Crowne Plaza Berlin - Potsdamer Platz

Das Haus liegt im Herzen von Berlin, nahe des Potsdamer Platzes und gegenüber dem Tempodrom. 256 elegante Zimmer und Suiten, ein Fitnessbereich mit Sauna, ein Restaurant und eine stilvolle Bar sowie acht Tagungsräume soll das Hotel gleichermaßen attraktiv für Geschäfts- und Freizeitreisende machen. In dem Denkmal-geschützen Gebäude befand sich das bedeutendste Postzentrum Berlins, das bis in die 1990er Jahre genutzt wurde. Die Renovierung werde behutsam die Historie des Hauses als ehemaliges Postamt herausarbeiten – immer wieder sollen Symbole und Muster an die einstige Funktion des Baus erinnern. Der Stil greife Elemente der zwanziger und dreißiger Jahre auf, und bringe sie mit eleganten Materialien in die Neuzeit, so die Hotelgruppe in einer Aussendung.

Siebtes Haus in Berlin

The Posthouse Berlin wird das siebte Haus von Leonardo Hotels in Berlin und das erste Hotel der Leonardo Limited Edition in der Hauptstadt. Insgesamt beinhaltet das Portfolio der Hotelgruppe in Deutschland knapp 70 Hotels und fünf Marken. Die Marke Leonardo Limited Edition umfasse eine sorgfältig kuratierte Sammlung individuell gestalteter Hotels, jedes mit eigenem Charakter und eigenem Design, und jedes mit einer eigenen Geschichte. Dabei reiche das Spektrum vom kleinen Suitenhotel bis hin zum Grand Hotel in Strandlage, heißt es weiter. Zur Leonardo Limited Edition gehören Häuser wie The Grand Brighton, in Deutschland bisher The Nikolai in Hamburg und der Mannheimer Hof.

„Ich bin begeistert, dass wir in Berlin ein Haus der Limited Edition eröffnen“, so Yoram Biton, Managing Director der Leonardo Hotels Central Europe. „Nach der Renovierung wird The Posthouse Berlin sich in das exklusive und individuelle Portfolio der Limited Edition einfügen, zu dem so wundervolle Hotels wie das Alden Hotel in Zürich, The Midland in Manchester und The Dilly in London gehören. Mit The Posthouse werden wir unser Hotelangebot in Berlin um ein Haus im Premium-Segment erweitern und unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse auf höchstem Niveau bieten.“

Über Leonardo Hotels Central Europe

Leonardo Hotels Central Europe mit Sitz in Berlin verantwortet ein Portfolio von 111 Hotels mit über 18.000 Zimmern in 48 Destinationen und zehn Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Spanien, Italien und Frankreich. Seit der Eröffnung des ersten Hauses im Jahr 2006 zählt Leonardo Hotels zu den am schnellsten wachsenden Hotelketten Europas. Zuvor vor allem auf Geschäftsreisende fokussiert, expandiert das Unternehmen seit 2022 auch im Freizeitbereich.

Die Markenfamilie umfasst