MSC: Formel 1 Titelsponsor des Österreich-Grand Prix

Die drei Rennen sind der Formula 1 MSC Cruises Austrian Grand Prix 2025 im Juni, der Formula 1 MSC Cruises United Stats Grand Prix 2025 im Oktober und der Formula 1 MSC Cruises Grande Premio De Sao Paulo 2025 im November. Es sei das erste Mal, dass der Markenname in den Titel dieser drei legendären Formula-1-Grand-Prix-Rennen aufgenommen wird. Dies geschehe zusätzlich zum Branding an der Strecke, das Teil der globalen Partnerschaft von MSC Cruises sei, die bereits seit 2022 bestehe. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Marken spiegle sowohl das weltweit stetige Wachstum der Formula 1 wie auch die anhaltende Beliebtheit von Kreuzfahrten als Urlaubsoption wider, so die Reederei.

Explora Journeys in Monaco vor Ort

Explora Journeys, die Luxus-Reisemarke der MSC Group, werde beim Formula 1 MSC Cruises Austrian Grand Prix De Monaco 2025 im Mai vertreten sein. Die EXPLORA II, das neueste Schiff der Flotte, lege im Herzen des berühmten Hafens Port Hercule von Monaco an und werde während der gesamten Rennwoche für begeisterte Rennfans optimal positioniert sein. Auf dem Schiff sollen auch eine Reihe spektakulärer Veranstaltungen stattfinden. Außerdem werde die Explora II den Gästen während des gesamten Wochenendes ein luxuriöses Zuhause sein, informiert die MSC Cruises weiter.

Details der Rennwochenenden