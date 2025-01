Winter in Florida: Wärme, Abenteuer und Entspannung

Clay County im Norden Floridas liegt südwestlich von Jacksonville und nur 30 Meilen von der Atlantikküste entfernt. Die idyllische Region bietet eine ideale Mischung aus Outdoor-Abenteuern und charmanten Kleinstädten, die sich für Tages- oder Wochenendausflüge eignen. Von Wanderungen durch grüne Wälder über Kajaktouren auf dem St. Johns River bis hin zum Genuss regionaler Spezialitäten in typischen Restaurants ist für jeden etwas geboten. Der Jennings State Forest bietet Natur und beherbergt eine Fülle von Wildtieren. Waschbären, Otter, Alligatoren und Stelzvögel können entlang des North Fork Black Creek und anderer Nebenflüsse beobachtet werden. Weißwedelhirsche, wilde Truthähne, Falken und Singvögel sind im Hochland zu finden. Das Gebiet ist ideal für Winterwanderungen, Camping oder ein gemütliches Picknick inmitten der Natur.

Crystal River: Seekühe im Mittelpunkt

Wenn die Wassertemperaturen im Golf von Mexiko sinken, ziehen Hunderte von Westindischen Seekühen in die wärmeren Quellgewässer rund um Crystal River, eine kleine Küstenstadt, auch bekannt als die „Manatee-Hauptstadt“. Am 18. und 19. Jänner 2025 läutet hier zum 36. Mal in Folge das jährliche Florida Manatee Festival das neue Jahr ein. BesucherInnen können sich auf Bootstouren und Kajakfahrten zu den Seekühen, Live-Entertainment auf drei Bühnen, Kinderaktivitäten, das „Hippie Village“ im Heritage House und vieles mehr freuen. Das Festival zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen Floridas.

Entspannung und Sport in Fort Lauderdale

Das Beachcomber Resort & Club in Pompano Beach unweit von Fort Lauderdale bietet die perfekte Zuflucht vor der europäischen Winterkälte. Nur wenige Schritte vom Meer entfernt, lädt der Rückzugsort mit einer Vielzahl an Wellness-Angeboten wie Soulful Yoga & Klangbädern, Meditation am Strand, Energieheilung und einzigartigen Floating Sound Baths im Pool ein. Der Ort Pompano Beach ist ein verstecktes Juwel, das Wassersport- und Einkaufsmöglichkeiten, Golfplätze, Konzerte, Festivals und Veranstaltungen bietet. Unterwasserfans können vom Ufer aus sogar zu einem Korallenriff schwimmen, während erfahrene Taucher den Shipwreck Park erkunden können, in dem 18 Wracks und versunkene Kunstwerke zu sehen sind.

Natur & Kultur in Jacksonville

Jacksonville liegt im Nordosten Floridas an der Atlantikküste und ist bekannt für seine schönen Strände und den St. Johns River. Als größte Stadt des Bundesstaates bietet Jacksonville eine gelungene Mischung aus Natur, Kultur und Erholung. Von den endlosen Sandstränden bis hin zu lebendigen Stadtvierteln und einer reichen Geschichte gibt es hier immer etwas zu entdecken. Der Jacksonville Zoo beherbergt das erste Rettungs- und Rehabilitationszentrum für Seekühe in Nordflorida. Dort werden Seekühe vorübergehend untergebracht und gepflegt.

Martin County: Angeln in allen Variationen

Der Angelsport in Martin County im Süden Floridas bietet die perfekte Mischung aus Erholung und Spannung. Denn hier gehört vor allem das Hochseefischen zu den unverzichtbaren Outdoor-Abenteuern, unterstützt von zahlreichen lokalen Charterkapitänen und Angellehrern. Erfahrene Guides von Unternehmen wie The Fighting Lady Sportfishing Charters, Chaos Fishing Adventures und Lady Stuart I Deep Sea Fishing bieten Urlaubsgästen unvergessliche Angelerlebnisse. Eine aufregende Bootsfahrt und die Rückkehr mit einem beeindruckenden Fang machen den Tagesausflug zu einem besonderen Erlebnis.

Auch Hutchinson Island gehört zur Region und ist eine idyllische Barriereinsel an der Ostküste Floridas, die sich über das St. Lucie County und das Indian River County erstreckt. Ein Hideaway hier ist das Hutchinson Shores Resort & Spa, es wurde kürzlich von Condé Nast Traveler zu einem der 30 besten Resorts in Florida gekürt. Mit 178 Zimmern, die die Farben des Ozeans widerspiegeln, und einer eleganten Lobby bietet es eine entspannende Atmosphäre. Gäste können sich im Spa verwöhnen lassen, frische Meeresfrüchte in der Drift Kitchen + Bar genießen oder tropische Cocktails am Pool mit Blick auf den Atlantik trinken.

Beschauliches Tallahassee

Tallahassee im Norden Floridas ist zwar die Hauptstadt des Sunshine States, hat aber nicht das hektische Treiben und den Touristentrubel einer Großstadt, sondern einen kleinstädtischen Charme und das Flair des Alten Südens. Die Straßen sind ruhig, mit Moos überwachsenen Bäumen und duftenden Magnolien. Auch kulturell bietet die Stadt zahlreiche Highlights: Im Mission San Luis Living History Museum in Tallahassee wird das 17. Jahrhundert für Besucher lebendig, denn Darsteller in Originalkostümen zeigen hier alltägliche Tätigkeiten wie Kochen, Schmieden und Korbflechten in einer Umgebung, die einst von spanischen Missionaren und Apalachee-Ureinwohnern bewohnt war. Auf Basis archäologischer Ausgrabungen wurden das Fort, die Kirche und das Ratsgebäude der Apalachee originalgetreu rekonstruiert. Dank des milden Wetters in Tallahassee können BesucherInnen das ganze Jahr über Aktivitäten wie archäologische Führungen, Bogenschießen und verschiedene Workshops genießen. (red)