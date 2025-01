Mein Schiff Relax: Details zum Tauf-Event mit Robbie Williams

Erstmals in der Geschichte der Mein Schiff Flotte werden zwei Schwesterschiffe – die Mein Schiff 5 und die Mein Schiff 7 – als Patinnen den Neubau begleiten. Gäste aller drei Schiffe haben die Gelegenheit, diesen besonderen Moment gemeinsam zu erleben. Robbie Williams, internationaler Superstar und Wohlfühl-Botschafter der Mein Schiff Relax, wird für die 15.000 Taufgäste von TUI Cruises ein exklusives Open-Air-Konzert geben. Für die Gäste der Taufreisen sind das Robbie Williams-Konzert und das Tauf-Event bereits im Reisepreis inkludiert.

Feierliche Taufzeremonie



Im Rahmen einer „magischen Inszenierung wird die traditionelle Champagnerflasche am Bug zerschlagen - ein beeindruckender Moment, begleitet von einer Licht- und Bühnenshow, die die Eleganz des neuen Schiffes unterstreicht“, so die Reederei in einer Aussendung. Auf die Gäste der Taufreisen mit der Mein Schiff 5, der Mein Schiff 7 und der Mein Schiff Relax würden unter dem Thema „Unendliche Momente“ ganz besondere Augenblicke warten. Die Gäste der Mein Schiff Relax hätten die Gelegenheit, nach dem Start in Palma und dem Tauf-Event in Málaga all die innovativen Neuerungen zu erkunden. Auch die Gäste der Mein Schiff 5 und Mein Schiff 7 würden auf den jeweiligen Schiffen die Möglichkeit haben, erste Eindrücke von der Mein Schiff Relax zu bekommen, beispielsweise würden kulinarische Neuerungen von der Relax auch auf den beiden anderen Schiffen serviert. Und natürlich würden alle Gäste auf den drei Schiffen das traditionelle Taufdinner oder den Taufcocktail genießen können, heißt es weiter.

Noch individueller

Die Mein Schiff Relax werde den Gästen eine noch vielfältigere kulinarische Reise durch besonders hochwertige Genuss-Welten bieten, wie dem Fugu, dem neuen exklusiven asiatischen Restaurant mit digitalem Erlebnis-Konzept des Berliner Sternekochs Tim Raue. Auch bei den Kabinen und Suiten gehe TUI Cruises noch intensiver auf die individuellen Bedürfnisse von Kreuzfahrtreisenden ein, um ein unvergleichliches Urlaubsgefühl zu schaffen. So biete die Mein Schiff Relax zum Beispiel erstmals auch Einzelkabinen mit Balkon für Alleinreisende. SPA und Wellness auf dem Neubau neu definiert worden, beispielsweise mit einer exklusiven Fass-Sauna mit traumhaftem Meerblick, so TUI Cruises.

Drei Schiffe, eine Taufe

Die Mein Schiff 5 startet ihre Reise auf Teneriffa, steuert Madeira und Lissabon an und nimmt am 9. April Kurs auf Málaga, um ihren Gästen die Möglichkeit zu geben, diesen besonderen Moment erleben zu können. Die Mein Schiff 7 beginnt ihre Reise auf Gran Canaria, macht den nächsten Tag auf Fuerteventura fest und läuft am 9. April ebenfalls Málaga an, um dem einzigartigen Erlebnis beizuwohnen. Die zwei Taufreisen der Mein Schiff Relax beginnen und enden in Palma de Mallorca und gehen über die spanische Hafenstadt Málaga nach Tanger und Gibraltar.

Infos zu Buchung und Preisen der Reisen zur Taufe