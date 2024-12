Erster Costa Global Summit in Mailand

Einmal innehalten, staunen und die Magie des Reisens neu erleben: Die beim Summit vorgestellte Vision von Costa "Effortless Wonder" definiere das Reiseerlebnis neu. Als „Wonder Makers“ hat sich Costa das Ziel gesetzt, jeden Augenblick - ob an Bord oder an Land - zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. „Mit unserer 76-jährigen Geschichte richten wir den Blick stets nach vorne. Täglich laden wir rund 35.000 Gäste ein, die Schönheit der Welt neu zu entdecken. Unsere einzigartigen Erlebnisse, nachhaltigen Technologien und starken Partnerschaften machen Reisen mit Costa zu etwas ganz Besonderem“, erklärte Mario Zanetti, CEO von Costa Crociere.

Haupthemen des Summits

Sea Destinations

Ein besonderes Highlight des Summits war die Präsentation neuer Sea Destinations, die Gäste zu immersiven Erlebnissen an faszinierende Orte führen. Die von Luca Tommassini, der neue künstlerische Leiter von Costa, entworfenen Events wie Tänze und Musik aus „Tausendundeiner Nacht“ entführten in die Wüsten des Oman, während eine exklusive White Moon Party die Karibik mit spektakulären Shows und Musik von Grammy-Gewinner Purple Disco Machine zum Leben erweckten soll.

Schiffe

Auch die Schiffe selbst standen im Mittelpunkt des Summits. Wie Costa mitteilte stehen diese für eine "perfekte Verbindung von Innovation, Nachhaltigkeit und Design". Moderne Technologien sollen Energieeffizienz fördern und Emissionen durch optimierte Reiserouten minimiert werden. Darüber hinaus setze sich Costa dafür ein, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Außerdem berichtete das Unternehmen im Rahmen des Gipfels über die renovierte Costa Deliziosa. Für das Interieur wurde der Designer Luca Zaniboni engagiert, der bei der Umsetzung Wert darauf legte, die nautische Tradition in einer modernen Interpretation widerzuspiegeln.

Kulinarik

Angel León (Spanien), bekannt als der „Chef des Meeres“, repräsentierte gemeinsam mit Bruno Barbieri (Italien) und Hélène Darroze (Frankreich) die Gastronomie an Bord. León, berühmt für seine innovative und nachhaltige Küche, setze auf die Qualität lokaler Zutaten und schaffe so eine einzigartige Verbindung zur maritimen Welt. Das Archipelago Restaurant, ein Highlight an Bord der Costa-Schiffe, verkörpere diese Philosophie auf eindrucksvolle Weise: mit drei exklusiven, individuell gestalteten Menüs der Spitzenköche bietet es Gästen ein kulinarisches Erlebnis, das "Nachhaltigkeit und höchsten Genuss vereint", so Costa.

Digitalisierung - Individualität

Zum Thema Digitalisierung teilte Costa mit, technologische Innovation mit kreativer Vision zu kombinieren, um Reisen noch persönlicher zu gestalten. So sollen individuelle Vorlieben der Gäste in einzigartige, maßgeschneiderte Erlebnisse verwandelt werden. "Ob an Bord oder vor der Reise - die Technologie sorgt dafür, dass jede Reise sich wie ein perfekt auf die Wünsche der Gäste abgestimmtes Abenteuer anfühlt", so Costa. (red)