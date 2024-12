Beachcomber stellt Neuigkeiten vor

"Was macht einen Urlaub wirklich erholsam? Für Beachcomber Resorts & Hotels ist es das Gefühl, lebendig, glücklich und ganz man selbst zu sein und das Leben zu genießen." Dies ist die Kernbotschaft der neuen Kommunikationskampagne 'BE', die zum Jahresende 2024 vorgestellt und nun international umgesetzt wird. Die Gruppe hat noch einen weiteren Grund zu feiern, denn die Fondation Espoir Développement Beachcomber (FED) feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Die FED war die erste CSR-Initiative (CSR steht für Corporate Social Responsibility) auf Mauritius überhaupt und setzt sich seither für die soziale und wirtschaftliche Integration benachteiligter Bevölkerungsgruppen ein. Außerdem präsentiert die mauritische Hotelgruppe weitere Neuigkeiten in einzelnen Häusern.

Royal Palm Beachcomber Luxury

Ein mediterranes Pop-Up Restaurant mit dem Namen Grand Sable hat im Royal Palm eröffnet. Diese neue Gaststätte, direkt am Strand, liegt unter einem prächtigen Badamier-Baum und lädt Gäste – vorerst geplant bis April – zum Abendessen ein. Zur Eröffnung fand ein libanesisches Kulinarik-Festival mit Chefkoch Alan Geaam statt, gefolgt von einem Gastbesuch des Chefkochs Charley Bouhier aus Lily of the Valley. Im Laufe des Jahres werden weitere renommierte internationale Spitzenköche eingeladen, um das kulinarische Angebot zu bereichern. Ganz neu im Asiya -Restaurant ist der mauritische Sushi-Meister Chef Teka, der sich bereits vor vier Jahren auf Sushi und Sashimi spezialisiert hat. Er bringt neue Kreationen wie Gurkenrollen mit Frischkäse und Wasabi, frittierte Makis mit Krabben und confiertem Gemüse, Teriyaki-Rindernigiri mit Sesam sowie Misogarnelen-Nigiri erstmals auf die Speisekarte.

Dinarobin Beachcomber

Olivier Portret, gebürtig aus der Loire-Region, ist neuer Executive Chef im Dinarobin Beachcomber. Portret, der innerhalb der Hotelgruppe bereits bestens bekannt ist, bringt seine herausragenden Fähigkeiten und sein internationales Fachwissen, insbesondere im Bereich der asiatischen und indischen Küche sowie seine kulinarische Leidenschaft mit, die das Erlebnis der Gäste sicher bereichern wird. Neben den News im Bereich Kulinarik dürfen sich die Gäste des Dinarobin Beachcomber ab sofort auch auf Aerial-Yoga-Sitzungen freuen. Diese innovativen Asanas kombinieren traditionelle Yoga-Übungen mit Künsten der Luftakrobatik. Mithilfe eines Seidentuchs werden Muskeln gestärkt, Flexibilität, Mobilität und Balance verbessert sowie die Wirbelsäule therapeutisch entlastet. Die Sitzungen sind für alle Erfahrungsstufen geeignet – auch für Einsteiger.

Victoria Beachcomber

Im Rahmen des Projekts zur Modernisierung der Gästezimmer im Victoria Beachcomber wurden insgesamt 164 Zimmer vollständig erneuert und stehen bereit, Gäste in einem modernen und eleganten Ambiente zu empfangen. Zu den renovierten Kategorien gehören Superior, Deluxe, Deluxe Ground Floor sowie Junior Suite und Apartment. Jedes Zimmer wurde mit größter Sorgfalt gestaltet, um eine einladende und komfortable Atmosphäre zu schaffen. Darüber hinaus begrüßt das Victoria Beachcomber mit Krishna Beeharee ebenfalls einen neuen Executive Chef. Der international anerkannte mauritische Koch bringt über 23 Jahre weltweite Erfahrung mit und wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit zwölf Medaillen bei der HORECA Hospitality Qatar 2015 sowie dem Qatar Tourism Authority Award. Seine innovative Küche, die internationale Aromen mit mauritischen Einflüssen verbindet, verspricht unvergessliche kulinarische Erlebnisse.

Mauricia Beachcomber

Der Kids Club im Mauricia Beachcomber wurde in sanften, harmonisch-hellen Farbtönen designt und vollständig kindgerecht gestaltet. Möbel aus hellem Holz laden zum Entspannen und Spielen ein. Des Weiteren wurde die beliebte Bay Watch Bar im Mauricia Beachcomber mit einer neuen bioklimatischen Pergola ausgestattet. Diese moderne Konstruktion sorgt für ein verbessertes Gästeerlebnis, optimalen Bar-Service und wetterunabhängige Unterhaltung im Freien.

Weitere Informationen zu den Beachcomber Resorts & Hotels unter: www.beachcomber.com (red)