Mein Schiff: Neue Langzeitreisen ab Oktober 2025 buchbar

Im Herbst 2025 machen sich die Mein Schiff 4, die Mein Schiff 5 und die Mein Schiff 6 auf den Weg in ihre Winterfahrtgebiete, den Orient und Asien, und steuern dabei Ziele im Atlantischen und Indischen Ozean an. Auf bis zu 52-tägigen Langzeitreisen können Gäste so den Sommer verlängern und dem heimischen "Schmuddelwetter" entfliehen. Die Kombination aus sonnigen Seetagen und spannenden Anläufen machen diese Reisen zu ganz besonderen Kreuzfahrterlebnissen. Alle Langzeitreisen sind ab sofort buchbar.

Route der Mein Schiff 4

Die Mein Schiff 4 startet Anfang Oktober 2025 von Palma de Mallorca aus in ihr Winterfahrtgebiet. Auf dem Weg nach Dubai können sich die Gäste auf den unterschiedlichen Weltentdecker-Routen auf Reiseziele entlang der Küste Afrikas sowie im Indischen Ozean freuen. Die Mein Schiff 4 läuft insgesamt drei Hafenstädte in Afrika an: Walvis Bay in Namibia, Kapstadt an der Südspitze Afrikas sowie Gqeberha, ehemals Port Elisabeth. Auf seinem weiteren Weg steuert das Schiff La Réunion, die „Insel des Lichts“ an. Am nächsten Tag macht es in Port Louis, der Hauptstadt von Mauritius, fest. Das Highlight der Reise sind die Seychellen, wo die Mein Schiff 4 erstmalig die Hauptstadt Victoria auf der Insel Mahé anläuft. Die letzte Reise der Mein Schiff 4 - „Auszeit zwischen den Kontinenten“ - endet in Dubai mit einer Übernachtung an Bord, bevor die Orientsaison startet. So haben die Gäste gleich zwei Tage Zeit, die pulsierende Metropole der Superlative zu erleben.

Route der Mein Schiff 5

Als zweites Schiff der Flotte startet die Mein Schiff 5 ebenfalls im Mittelmeer und steuert nach der Reise „Italiens Sonnenseiten“ im November 2025 ihr Winterfahrtgebiet Dubai an. Auf den verschiedenen Reisen der Mein Schiff 5 haben die Gäste die Möglichkeit Ziele wie die Walvis Bay in Namibia, Kapstadt, Gqeberha, ehemals Port Elizabeth, sowie Durban an der Ostküste Afrikas zu entdecken.

Route der Mein Schiff 6

Die Mein Schiff 6 steuert ab 19. Oktober 2025 Reiseziele in Afrika, dem Indischen Ozean sowie Südasien an. Von Triest aus begibt sich das Schiff nach Teneriffa, von wo aus es entlang der afrikanischen Westküste bis nach Kapstadt fährt. Von Kapstadt aus macht das sechste Schiff der Flotte in Gqeberha, ehemals Port Elisabeth, auf der Insel La Réunion und in Port Louis, der Hauptstadt von Mauritius fest. Anschließend läuft die Mein Schiff 6 Colombo und Hambantota auf Sri Lanka an. Nach einem weiteren Anlauf in Port Klang (Kuala Lumpur) Malaysia erreicht die Mein Schiff 6 dann den Zielhafen Singapur, um von dort aus zu traumhaften Asienreisen zu starten.

Preisbeispiele:

Die Reise „39 Nächte - Weltentdecker-Route“ mit der Mein Schiff 4 ab Palma bis Kapstadt vom 01.10. bis 09.11.2025 gibt es ab 3.299 EUR p.P. in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 4.169 EUR p.P. in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PRO Tarif (inkl. 250 EUR Frühbucherermäßigung).

Die Reise „36 Nächte - Weltentdecker-Route“ mit der Mein Schiff 5 ab Palma bis Doha vom 14.11. bis 20.12.2025 gibt es ab 2.799 EUR p.P. in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 3.629 EUR p.P. in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PRO Tarif (inkl. 200 EUR Frühbucherermäßigung).

Die Reise „41 Nächte – Weltentdecker-Route“ mit der Mein Schiff 6 ab Teneriffa bis Singapur vom 30.10. bis 10.12.2025 gibt es ab 3.399 EUR p.P. in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 4.279 EUR p.P. in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PRO Tarif (inkl. 250 Euro Frühbucherermäßigung).

