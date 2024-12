Explora Journeys präsentiert Sommerreisen 2026

Mit der Aufnahme der Explora III in die Flotte startet Explora Journeys ein neues Kapitel von „An Ocean of New“. Dazu gehören neue Reiseziele, neue Erlebnisse und neue Routen in Nordeuropa, Island, Grönland sowie entlang der Ostküste der USA und Kanadas, einschließlich Neuenglands. Gleichzeitig werden die Explora I und II neue Routen im Mittelmeer erkunden und den Gästen eine Vielzahl neuer Reiseziele und Erlebnisse bieten.

Sommerreisen 2026

Im Sommer 2026 startet die Explora III ihre 7-tägige Jungfernfahrt und wird am 3. August von Barcelona, Spanien, nach Lissabon, Portugal fahren. Während ihrer Premierensaison wird das Schiff entlang der Atlantikküste Portugals und Frankreichs, über Großbritannien, Irland und das Baltikum nach Nordeuropa reisen und dort beeindruckende Landschaften erkunden. Die Route führt dann westwärts entlang der Küsten von Island und Grönland bis hin zu den lebhaften Ufern der nordamerikanischen Ostküste und Neuenglands. Währenddessen werden die Explora I und Explora II das Mittelmeeres bereisen und dessen faszinierende Küstenlandschaften, sowohl bekannte als auch weniger frequentierte Orte, erkunden.

Nordische Erlebnisse an Bord der Explora III

Die Explora III beginnt ihre Reise im Mittelmeer, wo Gäste ikonische Ziele wie Barcelona, Ibiza und Marbella in Spanien erleben können. Danach geht es weiter nach Lissabon, Portugal, Bordeaux und Saint-Malo an der französischen Atlantikküste sowie nach Großbritannien. Von Southampton, England, führt die Route nach Nordeuropa, wo Häfen der Ostsee und Skandinaviens sowie Küsten und Fjorde auf die Gäste warten. Zu den neuen Häfen zählen unter anderem Flåm in Norwegen, Riga in Lettland und Aarhus in Dänemark.

Die Reise setzt sich fort durch Irland und Island und weiter bis nach Grönland - eine atemberaubende Landschaft aus majestätischen Eislandschaften. Schließlich macht die Explora III Station an der Ostküste Nordamerikas, mit Besuchen im historischen Hafen von Quebec City und einer Weiterfahrt nach New York.

Ein mediterraner Sommer mit Explora I und II

Währenddessen kehren die Explora I und II ins Mittelmeer zurück. Zu den bekannten Zielen zählen Santorin und Korfu in Griechenland, Neapel und Sorrent in Italien, Saint-Tropez in Frankreich, Split in Kroatien, Kotor in Montenegro, Valletta auf Malta, Lissabon in Portugal und Istanbul in der Türkei. Die Schiffe werden auch weniger bekannte Orte wie Carloforte in Italien, Syros in Griechenland, Mahón in Spanien und Kepez in der Türkei erkunden. Hinzu kommen neue Hafenstopps, darunter Çeşme in der Türkei, Capri und La Spezia in Italien sowie Nafplio in Griechenland.

Alle Reisen sind sorgfältig kuratiert, um den Gästen ein "tiefes Eintauchen in die bereisten Regionen" zu ermöglichen, einschließlich längerer Aufenthalte und Übernachtungen. Flexible Reiserouten, die von 7 bis zu 21 Nächten reichen, bieten nahtlose Reiseoptionen mit Abfahrt von leicht erreichbaren Häfen. (red)