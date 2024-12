Mein Schiff Relax: Erste Test- und Kennenlernfahrten buchbar

Next Slide

Die erste Reise „7 Nächte – Vorfreudefahrt ins frühlingshafte Mittelmeer“ startet vom 2. bis 9 März 2025 ab/bis Palma de Mallorca und fährt über Ajaccio, Marseille und Barcelona zurück auf die Baleareninsel. Während der Seetage können die Gäste die ganze Vielfalt des neuen Schiffes ausgiebig genießen und kennenlernen. Die drei weiteren Test- und Kennenlernfahrten starten ab/bis Barcelona oder ebenfalls ab/bis Palma de Mallorca.

Taufe der Mein Schiff Relax

Die Mein Schiff Relax wird am 9. April 2025 feierlich in Málaga getauft. Erstmals werden zwei weitere Schiffe der Flotte dabei sein und die Mein Schiff Relax als Taufpatinnen bei dem Event begleiten. So können auch die Gäste der Mein Schiff 5 und der Mein Schiff 7 zusammen mit den Gästen der Mein Schiff Relax diesen Moment gemeinsam im Hafen von Málaga erleben. Ein weiteres Highlight der Zeremonie: Robbie Williams, Ausnahme-Künstler und „Wohlfühlbotschafter! der Mein Schiff Relax, wird gemeinsam mit den Passagieren der drei Schiffe dieses einmalige Erlebnis feiern.

Die Highlights der Mein Schiff Relax

Die Mein Schiff Relax wird den Gästen eine noch vielfältigere kulinarische Reise durch besonders hochwertige Genuss-Welten bieten, wie dem Fugu, dem neuen asiatischen Restaurant-Konzept des Berliner Sternekochs Tim Raue. Auch bei den Kabinen und Suiten geht Mein Schiff noch intensiver auf die individuellen Bedürfnisse von Kreuzfahrtreisenden ein, um ein unvergleichliches Urlaubsgefühl zu schaffen. So bietet die Mein Schiff Relax erstmals auch Einzelkabinen mit Balkon für Alleinreisende. SPA und Wellness werden auf dem Neubau neu definiert, beispielsweise mit einer exklusiven Fass-Sauna mit Meerblick. (red)