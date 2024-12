Costa sagt „Mille Grazie!“

Das Kreuzfahrtjahr 2024 habe starke Ergebnisse geliefert, zeigt man sich bei Costa hoch zufrieden. Konkrete Zahlen wurden zwar nicht genannt, aber ein Maßstab der Dimensionen: „Durchschnittlich 35.000 Gäste pro Tag sind auf Costa-Schiffen weltweit unterwegs“, verkündete Costa CEO Mario Zanetti vor dem internationalen Publikum. Erfolg beflügelt – die guten Ergebnisse des vergangenen Jahres und der stark positive Ausblick auf 2025/2026 veranlassten Costa zu innovativen Aktionen mit noch größeren Dimensionen. So wurde ein mehrtägiges Mega-Event – zur Abwechslung an Festland in Mailand - mit Titel „Costa Global Summit“ inszeniert, vor einem internationalen Publikum von rund 2500 Teilnehmern und Leistungsträgern. Dass das Allianz MiCo Convention Center Mailand trotz bombastischer Technologie nicht ganz mit dem Flair eines Kreuzfahrtschiffes mithalten konnte, bedauerten allerdings einige von den bisherigen Costa-Events an Bord verwöhnte Gäste.

„And the Winner is...“

Spannend wurde es gleich zu Beginn der Veranstaltung mit der Verleihung der Auszeichnungen. Mit den „Protagonisti del Mare“ würdigt Costa seit jeher die Verdienste, die Arbeit und das Engagement seiner Vertriebspartner weltweit. Ähnlich wie bei den Oscar-Verleihungen waren auch hier mehr nominierte Kandidaten geladen, als Auszeichnungen vergeben werden. Umso größer war dann die Überraschung und Freude der Gewinner, die in verschiedensten Kategorien vergeben wurden. Auch zahlreiche österreichische Agents durften sich über eine der begehrten Auszeichnung freuen und für die allerbesten „Over-the-Top“ Seller legte Costa noch eins drauf: Eine exklusive VIP-Einladung samt Businessclass Flug, Limousinen-Transfer, Unterkunft im Armani Hotel im Zentrum von Mailand und Dinner mit dem Costa Top-Management.

„Diese Wertschätzung bedeutet mir noch weit mehr, als die Trophäe“, sagt Over the Top-Gewinnerin Alexandra Tremmel, „diese Tage mit Costa in Mailand sind eine bleibende Erinnerung!“

Die Gewinner aus Österreich sind

Best Increase Agency: TUI Austria Holding GmbH (Michael Haid)

Best Group Sales: Eurotours (Maren Dose, Andrea Schneider)

Best Chain Retail: Ruefa GmbH (Andreas Kraus)

Best Regional Group Partner: Sagmeister Reisen GesmbH & Co Kg (Andreas Sagmeister)

Lifetime Achievement: Martina Malle Springer Reisen (Martina Malle)

Best Incentive Project: GEO Reisen & Erlebnis GmbH (in Vertretung: Nadja Kainz)

Best Bus Partner: Sunshine Tours (Patrick Moosmann)

Over the Top: Austrian Cruise Center (Alexandra Tremmel)

Neue Produkte, neue Routen

In Folge wurden dann die neuesten Produkt-Highlights und Innovationen des Unternehmens dem versammelten Plenum vorgestellt. Besonderen Fokus legt Costa auf die italienische Identität, sozusagen als Botschafter Italiens auf allen Weltmeeren. „Kreativität liegt in unserer DNA“, sagt CEO Mario Zanetti, mit den innovativen „Sea Destinations“ wolle man den Gästen Mehrwert liefern, sie zum Staunen bringen, „Creare Meraviglia“ (Wunder kreieren), schwärmt Zanetti.

Neuheiten zeigt auch die Programmvorschau bis 2026, die Ulrike Soukop, Costa General Manager Austria & Switzerland und Bernhard Bohn, Costa Sales Director Österreich präsentierten: „Unsere Gäste können sich auf das neue MyItalian-Genusspaket freuen, das bei unserem All Inclusive Tarif bereits inkludiert ist. Besonderes Highlight für 2025 sind unsere Nordlandabfahrten ab Hamburg und Kiel bis nach Spitzbergen und Grönland, sowie für nächsten Winter unsere neue Kanaren-Route, die wir als Fly&Cruise Paket anbieten. Ein „Gustostück“ ist unsere Weltreise 2026 mit Costa Deliziosa – mit 14 zusätzlichen Tagen ohne Aufpreis!“ Voll mit positiven Eindrücken ging es abschließend zur bombastisch-fantastisch inszenierten „White Moon Party“ - ein weiterer Beweis für die Costa-Kreativität!