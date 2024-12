Paul Gauguin von Ponant wird renoviert

Next Slide

Das mehrere Millionen Dollar teure Projekt umfasst laut Mitteilung des Kreufzfahrtunternehmens die Einführung nachhaltiger Technologie-Upgrades, eine Modernisierung des Restaurants Le Grill, ein neu gestaltetes Pooldeck mit schattigen Cabana-Bereichen, acht neue Kabinen mit Verbindungstüren und die Modernisierung der gesamten Inneneinrichtung.

„Unsere Vision für diese Renovierung ist tief in unserem steten Bemühen verwurzelt, unseren Gästen ein authentisches Erlebnis zu bieten, das die Schönheit und Kultur der Südsee und Französisch-Polynesiens widerspiegelt“, sagte Hervé Gastinel, CEO von Ponant. Das Schiff sei bei den Gästen und der örtlichen Bevölkerung sehr beliebt. "Wir investieren weiterhin in das elegante Design der Paul Gauguin, während wir gleichzeitig fortschrittliche, nachhaltigere Technologien integrieren, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren – ein Bereich, in dem unser Unternehmen führend ist."

Umweltfreundlicheres Reisen

Das Design stammt von Stirling Design International (SDI), bereits seit Anfang federführend bei der Gestaltung der neuen Schiffe von Ponant. Die Renovierung setze Maßstäbe für umweltfreundliches Reisen, heißt es: Fortschrittliche Wärmerückgewinnungssysteme, effiziente Kältemaschinen und ein Organic-Rankine-Cycle-System (ORC), das Strom aus überschüssiger Wärme erzeuget, sollen die Energieeffizienz steigern. Optimierte Elektromotoren sollen den Energieverbrauch erheblich senken. Ein neues Meerwasser-Aufbereitungssystem erzeugt künftig an Bord Süßwasser, während das Nordaq-Filtersystem Trinkwasser aus Meerwasser gewinnt und damit Einwegplastikflaschen nahezu überflüssig macht. Als Hommage an die Muttergesellschaft Ponant wird der Schornstein der Paul Gauguin nun das Logo mit den drei Segeln tragen, das aus poliertem Stahl gefertigt und mit LED-Hintergrundbeleuchtung für eine auffällige nächtliche Darstellung ausgestattet ist.

Das Schiff, das Ende März aus dem Trockendock kommen soll, werde im Rahmen ihrer Rückfahrt in die Südsee zwei einzigartige Reisen anbieten: Zum einen ab dem 1. April 2025 eine 14-tägige Reise von Singapur bis nach Australien zu den Highlights und Naturschätzen von Indonesien, zum anderen - vor der Rückkehr nach Französisch-Polynesien - eine Reise von Australien ins Herz von Melanesien: Papua-Neuguinea, der Archipel Vanuatu, die Salomonen und Fidschi. Ab Mai wird die Paul Gauguin schließlich wieder auf ihren sieben- bis 14-tägigen Reisen zu den Gesellschaftsinseln, dem Tuamotu-Archipel, den Cookinseln und den Marquesas unterwegs sein. (red)