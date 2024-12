Oceania Cruises: 2025 mit Mehrwert-Angeboten

Bei Buchung vom 11. Dezember 2024 bis zum 31. Jänner 2025 können Gäste ihre Kabine um bis zu vier Kategorien aufwerten und entweder ein zusätzliches Premium-Getränkepaket (unbegrenzt Wein, Bier und Spirituosen) oder ein Bordguthaben von bis zu 1.000 USD pro Kabine wählen. Die zusätzlichen Annehmlichkeiten sind auf insgesamt 105 weltweiten Fahrten - 79 im Jahr 2025 und 26 im Jahr 2026 - verfügbar und haben einen zusätzlichen Wert von bis zu 5.200 Euro.

Das Neujahrsangebot von Oceania Cruises umfasst eine breite Palette an Kreuzfahrten von bis zu 30 Tagen und lädt Reisende ein, einige der schönsten und kulturell reichsten Regionen rund um den Globus zu entdecken. "Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, den nächsten Traumurlaub zu planen, und dabei einen außergewöhnlichen Mehrwert mit den erstklassigen Gourmeterlebnissen von Oceania Cruises und den abwechslungsreichen Reiserouten zu kombinieren“, sagt Frank A. Del Rio, Präsident von Oceania Cruises. „In Kombination mit den stets kostenlosen Annehmlichkeiten von Your World Included™* - Spezialitätenrestaurants, unbegrenztes Starlink WLAN, Trinkgelder an Bord und vieles mehr - ist unser Neujahrsangebot die perfekte Gelegenheit, sich den Luxus kleiner Schiffe zu einem günstigen Preis zu gönnen.“

Ausgewählte Reisen mit Mehrwert

Idyllic West Indies: 11 Tage a/bis Miami an Bord der Vista™, 8. April 2025. Ziel ist der Osten der Karibik, der Heimat unverwechselbarer Inseln mit zerklüfteten, grünen Landschaften, die von Puderzuckerstränden und einladenden Uferpromenaden umgeben sind.

Mediterranean Allure: 10 Tage von Monte Carlo nach Athen an Bord der Allura™, 5. August 2025 Die Reise führt zu vielfältigen Reizen Europas, von Renaissance-Kunst in Florenz und der Geschichte Roms bis hin zu den Klippen von Santorin und den Sandstränden von Antalya.

Indian Ocean Opus: 24 Tage von Kapstadt nach Singapur an Bord der Sirena®, am 2. Dezember 2025. Ein exotisches Abenteuer zum Jahresende, das in Südafrika beginnt, bevor die Sirena zu abgelegenen Inseln im Indischen Ozean, Penang, Kuala Lumpur und Singapur aufbricht. (red)